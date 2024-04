Confira a edição nº 1334, de 13 a 19 de Abril de 2024

Confira nesta edição: Entrevista exclusiva com Bianca Tiemi Prata, coroada Miss Akimatsuri 2024, ela está em Evidência com Fabíola Pupo. O cenário em Mogi das Cruzes é agitado, com políticas, eventos culturais e preocupações com a saúde pública. As Eleições de 2024 estão próximas, trazendo trocas partidárias e movimentações na Prefeitura. Rouxinol Mogi na coluna Mogy Antiga descreve a relação pouco conhecida entre Tiradentes e Mogi das Cruzes. Além disso, a cidade se destaca com festivais culturais como o Akimatsuri, eventos de conscientização, como a Caminhada pelo Autismo, e iniciativas empresariais voltadas para a inclusão, como o Colégio Gênesis adaptado para alunos com autismo.

Marcel Pupo