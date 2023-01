Edição 1272 | Molho Picante

Ciumento…..

Ai, este escriba não pode ouvir uma fofoca nos bastidores que já lembra deste grande sucesso da dupla César Menotti e Fabiano. É que as pessoas ainda não entendem que ninguém é de ninguém e, quando o assunto é política e legendas partidárias, essa máxima se fortalece mais ainda. Não adianta ficar com ciúmes, o jogo é assim mesmo e não é para amadores.

Sem Carnaval

Biritiba Mirim anunciou o cancelamento das festividades de carnaval. Segundo a Prefeitura, os recursos que iriam para a folia serão direcionados à Secretaria de Saúde, mais propriamente para a compra de dois veículos.

Interditada

Uma casa de repouso clandestina, que funcionava no bairro Recreio Sertãozinho, em Suzano, foi interditada pela Vigilância Sanitária. A Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) não tinha vínculo com a Prefeitura, pela ausência da licença necessária para manutenção de suas atividades. Esta não é a primeira vez que a Vigilância Sanitária interdita uma casa de repouso. Em novembro, um outro espaço, localizado em Palmeiras, também foi fechado.

Ação

O Fundo Social de Mogi está arrecadando produtos de limpeza e de higiene pessoal, roupas de adultos e crianças, roupas de mesa e banho, fraldas geriátricas, absorventes e alimentos não perecíveis. As doações serão entregues para famílias em situação de vulnerabilidade e que venham a ser afetadas pelas chuvas de verão. Interessados em ajudar podem entregar as doações na sede do Fundo Social.

5G em Mogi

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) antecipou a liberação de sinal 5G em mais 78 cidades do país situados próximos às capitais ou de cidades com mais de 500 mil habitantes. Entre elas, estão oito municípios do Alto Tietê: Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Poá, Guararema e Santa Isabel. É o futuro, caros leitores!

No Sesc

O Sesc Mogi segue com atividades do projeto Sesc Verão. E, neste domingo, 29, das 14hàs 16h, é a vez de receber a paratleta Bruna Alexandre para um bate-papo sobre sua carreira e uma vivência de tênis de mesa. A atividade é gratuita e os interessados poderão fazer a retirada na entrada do vestiário da piscina, mesmo local de empréstimo de materiais esportivos.