Edição 1272 | Fique Sabendo

… que o Hospital e Maternidade Mogi-Mater voltou a realizar as visitas presenciais para os papais e mamães que querem conhecer as instalações do local. Basta agendar a visita pelo 97440-0471.

… que o Sebrae-SP está com 300 vagas abertas para o Programa ALI – Agente Local de Inovação no Alto Tietê. As micro e pequenas empresas participantes serão acompanhadas por um profissional durante seis meses. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 17 de fevereiro. Saiba mais pelo WhatsApp (11) 2312-4369.

… que a Nani Sound, franquia de acessórios e estética automotiva, inaugurou sua primeira unidade em Mogi, no bairro Vila Vitória. No local, o cliente encontra serviços de aplicação de película automotiva, polimento, higienização, envelopamento, instalação de central multimídia, e outros.