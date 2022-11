Edição 1263 | On Business

Walter Schalka, presidente da Suzano, conta que a empresa, ao lado do Itaú Unibanco, Marfrig, Rabobank, Santander e Vale anunciam a criação da empresa Biomas, que nasce com planos de restaurar 2 milhões de hectares de áreas degradadas, a partir do plantio de aproximadamente 2 bilhões de árvores nativas

Hiromori Mori, consultor Técnico da NGK do Brasil, adianta que a empresa está ampliando o portfólio de velas de ignição visando maior cobertura de reposição por meio de preços competitivos no mercado com novas velas para BMW, GM, Land Rover, Mercedes e Toyota