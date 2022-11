Edição 1263 | Fique Sabendo

… que no dia 23, a partir das 19h, a Unipiaget vai homenagear professores e demais funcionários em cerimônia que marca a transição de faculdade para Centro Universitário. Na ocasião, Marcus Rodrigues e Poliana Lima serão empossados como reitor e pró-reitora acadêmica, respectivamente.

… que o escritório do Sebrae em Mogi comemora 25 anos e, para celebrar a data, haverá um encontro nesta segunda, a partir das 18h no Cemforpe, com a presença de clientes e parceiros.

… que já está funcionando, no ComVem, a clínica DermaRey, do famoso cirurgião plástico de Hollywood e apresentador de televisão, Robert Rey, A rede já conta com várias unidades no País e tem como característica realizar a harmonização facial e estética corporal de forma acessível.

… que nos dias 18 e 19, as amigas e sócias Karina Rangel e Nair Kamiyama realizam Open House para apresentar o novo endereço e as empresas participantes do espaço colaborativo Unità, na Vila Oliveira.