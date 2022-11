Edição 1262

Cidadão Mogiano

Os vereadores de Mogi das Cruzes aprovaram um projeto que homenageia com o Título de Cidadão Mogiano Jean Carlo Gorinchteyn, em reconhecimento a sua atuação na medicina. Atual secretário estadual da Saúde de São Paulo, o médico tem uma relação muito próxima com a cidade, sobretudo com a UMC, onde deu aula, além de ter iniciado a carreira por aqui. A iniciativa de homenagear Gorinchteyn é do vereador Zé Luiz.

Prospera Família

As inscrições para o programa Prospera Família foram prorrogadas pelo Governo do Estado de São Paulo até a quarta-feira da próxima semana (16). Este, portanto, é o novo prazo para as famílias que queiram se inscrever. O público-alvo são famílias com apenas um responsável pelo lar, que tenham pelo menos um filho na primeira infância, renda mensal de até R$ 210 per capita e com Cadastro Único atualizado. As inscrições devem ser feitas de forma online, por meio do site do programa Bolsa do Povo: www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Cadeia

A carceragem da delegacia de Itaquaquecetuba está proibida de ser usada como Cadeia Pública Feminina Provisória. A Defensoria Pública pediu o fechamento da unidade após flagrar irregularidades como más condições sanitárias e até o racionamento de comida e água. As informações são do G1.

Simples Nacional

O deputado federal Marco Bertaiolli encabeça um movimento nacional que pede a atualização do limite do faturamento das Micro e Pequenas Empresas, do Microempreendedor Individual (MEI) e das Empresas de Pequeno Porte (EPP). Para o parlamentar, essa lei precisa ser votada o mais rápido possível.

Novo vereador

Gustavo Siqueira, suplente do vereador Pedro Komura, tomou posse na Câmara de Mogi. Komura solicitou licença para assumir a Secretaria de Desenvolvimento. Siqueira é formado em Marketing e Propaganda pela Universidade Braz Cubas e Marketing Político pela Escola Manhanelli. Foi funcionário público entre 2004 e 2008 na Prefeitura, na gestão do prefeito Junji Abe, no cargo de chefe de Divisão do PAC – Pronto Atendimento ao Cidadão e chefe de Divisão de Limpeza Pública de 2010 a 2011 na gestão de Bertaiolli. Entre os anos de 2012 e 2019 trabalhou na iniciativa privada como proprietário do Espaço Casa da Árvore. E nos anos de 2019 e 2020 voltou a atuar na Prefeitura, como diretor de limpeza pública na gestão do prefeito Marcus Melo. Atualmente exercia o mesmo cargo no Executivo.