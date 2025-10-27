É pena (Rogério de Moura)

O som de uma freada e o de bater de asas foi o que se ouviu. Olhares

rapidamente percorreram os arredores até se voltarem à direção provável do

ruído; e, o que se percebeu de imediato foram penas flutuantes espantadas

ao sabor do vento, Pombos revoando esbaforidos e um carro se distanciando

em alta velocidade.

No asfalto quente o Pombo estrebuchava às remanescência a alçar

voo. A seu lado um pequeno aglomerado de transeúnticos instalado ao

derradeiro que se enviará brevemente. O Pombo Ave que se constitui em ser

vivente, monogâmico. Não paga impostos nem pensões, mas digno de

respeito.

Atônitos os Observadores ameaçavam reação em prol de socorro ao

Emplumado, mas logo se demoviam da intenção, pois era mesmo caso de

morte em decúbito ventral, irreversível. Imaginem todos ali, Parados,

assistindo ao Pombo a se debater. Morbidez ou Curiosidade? O Pombo sem

recursos e com a asa quebrada, esperançoso por um resgate digno de sua

Espécie. E talvez, Ele ali, naquela tomada inferior, imaginasse o que

pensavam aquelas Caras Curiosas a espreitarem seu ato final, ou inaugural,

naquele momento. Tomada 1: Pombo — E se fosse Aquele Senhor que

estivesse a morrer? Pelo jeito que me olha, ora demonstra preocupação, ora

resignação. Pelas roupas deve ser médico. Parece sentir remorso, acho que é

pela sonegação de socorro. Mas que socorro? De fato, mesmo, não fez nada,

ficou parado a ver o que me aconteceria. Deixa lá. Ele que vá se entender

com Hipócrates.

O pretenso Defunto Voador estava prestes a embarcar em viagem

definitiva. A plateia continuava atenta não perdia um só movimento à

catarse que aviava iminente. O Pombo em sua pose mortal inteirava-se dos

demais; e partiu à tomada 2: — E aquela Moça com Cara de Tristeza?

Talvez seja Assistente Social. Pela cara do dó! Por que Todo Mundo só

sente pena depois que o Ser Penitente morre? Eu sempre tive minhas penas;

as senti a vida inteira, as usei para voar. – Ironiza – Mas essa Cara do Dó

Dela?! O que será que está imaginando? Ali, parada, não prestou nem um

fio de Assistência Social. Ah! Acho que está fora do horário de trabalho.

Deve ser isto.

E num outro olhar de soslaio e com muita dificuldade. Tomada 3:

— E o Moço Fazendo Muxoxo? Parece estar prestes a ter um desarranjo

intestinal. Muito sensível! E a Senhora Com o Poodle? O Cachorro só late,

pra mim. Ei! Bicho Peludo! Sai pra lá! Puxa vida! A Mulher Não Faz Nada.

Eu me debatendo aqui; esse cachorro quase me comendo e a Dona Olhando

para a cara de todos. Que foi dona? Tá esperando alguém segurar Seu Nobre

Cãozinho de Raça? Olhe, cuidado! Ele pode se contaminar com meu sangue

de Espécie Inferior.

Ainda na Tomada 3 – O quê?! Não acredito! Está ligando pro

marido?! Não senhora. Eu não preciso que seu marido mande ninguém para

me ajudar. Ah! Que pena! O marido não está? Não pode fazer nada? Pelo

menos pode demonstrar a sua força de vontade e Altruísmo com Espécies

Inferiores. Enfim, teve a oportunidade de Expor a Nobreza D’alma

benevolência à Sociedade Local. Chic!

Ficaram ali, Parados, olhando ora para o Pombo, ora para a Cara de

Um e de Um Para o Outro. Inertes, Atônitos, Imóveis.

De Repente veio Um Outro carro e Ploft! Pleft. Liquidou a Fatura.

Ao Pombo de uma Mancha vermelha asfáltica às Luzes dos Sétimos

Céus.

Às Pessoas Dàs Beiras das suas Mórbidas Curiosidades às Penas de

Prazer em Decúbitos Verticais.

