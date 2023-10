Duo Gênesis faz concerto na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Itaquaquecetuba

O duo Gênesis, formado pelos percussionistas Thiago Lamattina e César Simão, faz uma única apresentação no dia 8 de outubro, domingo, às 11h, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, no Jardim Luciana, em Itaquaquecetuba. A apresentação gratuita traz no repertório as obras “Chaconne” (J. S. Bach), “Marimba Spiritual” (Minoru Miki), “Immigrant Song” (Ivan Trevino), “Khan Variations” (Alejandro Viñao) e “Crossroads” (Ivan Trevino). O projeto é viabilizado pelo Proac direto, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Recentemente, os músicos lançaram o álbum “Cronologia”, que se destaca por sua abordagem cronológica, apresentando peças musicais que atravessam diferentes períodos da história da música. O repertório cuidadosamente selecionado começa com a composição de J. S. Bach, representando o século XVIII, e segue para o século XX com a obra de Minoru Miki. O duo, então, conduz o público para o século XXI, com a música de Alejandro Viñao, e encerra com os trabalhos de Ivan Trevino, dos anos de 2017 e 2019. Essa diversidade de estilos e épocas promete envolver e encantar os ouvintes.

Sobre os músicos

Thiago Lamattina, um dos integrantes do duo Gênesis, é um percussionista de destaque em sua carreira musical, com habilidades tanto na percussão popular, quanto erudita. Professor da Escola Municipal de Música de São Paulo, e Faculdade Mozarteum, formado Bacharel em percussão pela Faculdade Cantareira e mestrando pela ECA-USP. Thiago traz consigo uma trajetória marcada por dedicação e paixão pela música desde os seus primeiros passos no mundo da percussão. Seu talento e habilidade se manifestam de forma brilhante nas apresentações e gravações do álbum “Cronologia”.

César Simão, outro membro do duo Gênesis, iniciou sua jornada musical aos 11 anos na Banda Marcial de Taboão da Serra – SP. Ao longo dos anos, ele aprimorou suas habilidades na percussão erudita, tendo estudado na Escola Municipal de Música de São Paulo (EMM), formou-se Bacharel em percussão pela Faculdade Cantareira e mais tarde na Universidade de Colônia (Alemanha). Sua dedicação o levou a ser professor no Instituto Baccarelli e culminou na conquista de uma vaga na prestigiada Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo (OSM), onde exibe todo o seu talento ao lado de Thiago no palco do Theatro Municipal.

Serviço

Local: Paróquia Nossa Senhora das Graças – Av. Bandeirantes, 355 – Jardim Luciana – Itaquaquecetuba – SP.

Data: 08/10. Domingo, às 11h.

Ingressos: Grátis

Classificação: Livre.