Dudu Nobre se apresenta em Mogi no aniversário de primeiro ano do Sesc

Sambas de Sucesso é o nome do show que Dudu Nobre e banda traz ao palco do Sesc Mogi das Cruzes, nesse duplo dia de comemoração, já que o sambista também festeja seu aniversário em 06 de Novembro.

Dudu Nobre é o nome da voz que faz parte dos lares brasileiros há mais de 20 anos. Seja como intérprete ou compositor, o carioca é considerado um dos maiores sambistas do país. Tendo como grandes referências os músicos Almir Guineto, Martinho da Vila e o grande baterista e compositor Wilson da Neves, como seu padrinho de batismo musical. Dudu Nobre se jogou na carreira musical em 1999, com o lançamento de seu primeiro disco homônimo.

Afilhado de samba do mestre Zeca Pagodinho, ele caiu nas graças do público ao gravar clássicos como “Tempo de Dom-Dom”, “Goiabada Cascão” e “A Grande Família”. Além de intérprete, Dudu Nobre é também um consagrado compositor. Músicas como “Água da minha sede”, “Vou botar teu nome na macumba”, “Quem é ela” e “Pro Amor Render” são de sua autoria e conhecidas nacionalmente.

Mestre do cavaquinho, ele também é autor de sambas enredos vitoriosos em todo o Brasil. De lá pra cá, Dudu lançou mais 14 CDs, 3 DVDs e 3 instrumentais, com participações especiais e com músicas que, até hoje, são lembradas pelo público em geral. Apaixonado pelo Carnaval, o carioca também é um compositor nato de samba-enredo. Nesse show, no Sesc Mogi das Cruzes, o músico apresentará alguns de seus sambas favoritos, na companhia de 9 músicos.



Serviço

Sambas de Sucesso, com Dudu Nobre

Show dia 6/11, domingo, das 18h às 19h30

Gramado Pista – em pé

Classificação etária – 12 anos

Ingressos disponíveis:

On line: a partir de 25/10, 14h

Presencial na Rede Sesc: a partir de 26/10, 14h

Preços: R$40,00 / R$20,00 / R$12,00