Dr. Rey inaugura clínica no ComVem Patteo Mogilar neste sábado

O famoso cirurgião plástico de Hollywood e apresentador de televisão, Robert Rey, conhecido como Dr. Rey, estará em Mogi das Cruzes neste sábado (12) para inaugurar uma unidade da DermaRey, no ComVem Patteo Mogilar. Um dos fundadores da rede, o médico é referência nacional e internacional em estética facial e corporal.

A DermaRey abrirá às 14h e tem como característica realizar a harmonização facial e estética corporal de forma acessível às pessoas. A rede de franquias já conta com mais de 30 unidades comercializadas pelo Brasil, com 11 em funcionamento, e está em franca expansão pelo País. Com atendimento de qualidade, excelentes profissionais, as melhores marcas do mercado e um preço justo, a clínica oferece condições de pagamento em até 12 vezes no cartão de crédito ou em 24 vezes no ‘Carnê Dr. Rey’.

Segundo Fernando Toledo, superintendente do ComVem, responsável pela administração do mall, a inauguração de mais uma loja no centro de compras neste ano comprova o potencial do espaço como referência de consumo na cidade. “Além da DermaRey, inauguramos em 2022 outras 11 lojas e até o fim do ano teremos ainda mais duas lojas inauguradas, chegando a 95% do mall locado.”

A inauguração da DermaRey começa às 14 horas e será aberta ao público. O ComVem Patteo Mogilar fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes.