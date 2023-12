Quem passa pela rua Dr. Corrêa, logo depois do Largo 1º de Setembro, passa em frente a praça do Carmo, do Teatro Municipal, a praça Bom Jesus e termina em frente da igreja Bom Jesus ou São Benedito não pensa sequer quem foi que deu nome à rua de tantas belezas de suas duas praças.

Dr. Corrêa ou Salvador José Corrêa Coelho, nasceu num pequeno vilarejo de nome Príncipe no interior do Paraná em 6 de agosto de 1820, filho do Capitão José Francisco Correa e Maria da Conceição Coelho.

Com 24 anos de idade, Salvador já se encontra em São Paulo cursando Direito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ali permaneceu por dois anos.

No começo de 1847 já se encontrava em Recife onde completou o curso e recebeu o título de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Retornou para São Paulo para trabalhar na magistratura mas logo foi levado à carreira política, onde eleito deputado, tomou posse em uma das cadeiras da Assembléia Provincial de São Paulo em 1850

Logo, foi nomeado para o cargo de Juíz de Órfão de Mogi das Cruzes e Santa Isabel.

Em abril de 1852, nas eleições para Deputado que eram realizadas a cada dois anos, o Dr. Corrêa foi reeleito entre os 36 parlamentares.

Em 7 de julho de 1854, casou-se com Maria Antonia Rodrigues Aguiar, filha do mogiano João Camilo de Aguiar.

Em fevereiro de 1854, já reeleito, passou a compor a mesa da Assembléia Legislativa como 2º Secretário. Nessa época, elaborou projeto que foi levado aos governadores da província, defendendo os interesses em elevar Mogi das Cruzes a categoria de cidade.

Após várias lutas frente à Assembléia, Mogi é elevada a categoria de cidade em 13 de março de 1855.

Em 1872 quando o Dr. Corrêa foi eleito Vice-Presidente da mesa da Assembléia, a Cia. Da Estrada de Ferro São Paulo – Rio de Janeiro, responsável pela linha que ligaria a capital paulista a Cachoeira Paulista, unido seus trilhos aos da Estrada de Ferro Central do Brasil, já havia um estudo para seus trilhos. Partindo de São Paulo, da atual estação do Brás, passaria pelo Vale de Paratey alcançando o atual Vale do Paraíba e que graças a combatividade do Dr. Correa, Mogi passou a fazer parte do estudo de um novo trajeto que veio ser inaugurado parcialmente em novembro de 1875 com o percurso entre São Paulo e Mogi das Cruzes e em julho de 1877 com seu percurso total.

Em novembro de 1872, ato de Dom Pedro II nomeou-o Vice-Presidente da Província de São Paulo o equivalente nos dias atuais de Vice-Governador.

Incansável, o Dr. Corrêa inicia uma nova batalha. Elevar Mogi das Cruzes a categoria de Comarca que com isso, passar a ter circunscrição judiciária desmembrada de Jacareí, à qual estava ligada desde 1852.

Após muitas e cansativas lutas a Lei nº 29 de 10 de abril de 1874, Mogi é elevada a Comarca.

Dr. Corrêa ainda colaborou para a construção da Câmara Municipal do qual chegou a ser presidente em 1872. Foi também com sua participação que resultou na construção Cemitério São Salvador, inaugurado em julho de 1871 e que em sua homenagem levou o seu nome, Salvador.

Dr. Corrêa faleceu em 6 de agosto de 1892 e suas muitas lutas em favor de Mogi das Cruzes foi agraciado com o nome da rua Dr. Corrêa.

