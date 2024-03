Domingo do Dendê, uma celebração cultural com música e gastronomia

O Altar Cozinha Ancestral lançará mais uma edição do “Domingo do Dendê”, um evento dedicado à celebração da cultura afro-brasileira através da música e da gastronomia. A iniciativa, liderada pela sócia Dona Carmem Virgínia, busca resgatar e valorizar as raízes da nossa cultura africana, destacando o papel fundamental do dendê.

O evento está marcado para o dia 31 de março, das 14h às 17h, no Altar Cozinha Ancestral, localizado no coração de São Paulo, na Vila Madalena. Os participantes terão a oportunidade de desfrutar de uma tarde repleta de samba ao vivo, acompanhado de deliciosos pratos preparados com ingredientes típicos e muito conceito.

“O dendê é parte essencial da nossa cultura, e estamos animados para celebrá-lo em uma tarde repleta de música, sabor e tradição”, destaca Dona Carmem Virgínia, sócia do Altar Cozinha Ancestral.

Durante o “Domingo do Dendê”, os presentes poderão apreciar uma seleção especial de pratos que destacam a versatilidade e autenticidade do Altar, enquanto se deixam envolver pelo ritmo contagiante do samba ao vivo.

Os interessados podem fazer suas reservas previamente ou simplesmente comparecer com amigos e familiares para aproveitar essa experiência única de imersão na cultura afro-brasileira. E acima de tudo celebrar a diversidade com os amigos e familiares.

Sobre o Altar

Altar Cozinha Ancestral é muito mais do que um restaurante: é um espaço que reverencia as raízes culturais do Nordeste e a espiritualidade dos orixás em cada detalhe. Com uma culinária que celebra os sabores tradicionais da região e uma decoração que remete às tradições ancestrais, o restaurante da Dona Carmem Virginia, Fátima Pissarra e Luisa Sonza, oferece uma experiência gastronômica única, mergulhando os clientes em uma atmosfera de conexão com as origens. Além disso, os rituais e cerimônias realizados no espaço trazem uma dimensão espiritual, honrando as divindades e promovendo a harmonia entre corpo, mente e alma. Assim, o Altar Cozinha Ancestral se destaca como um local de encontro, celebração e reconexão com as nossas raízes e crenças mais profundas.

Domingo do Dendê

Data: 31 de março

Horário: das 14h às 17h

Endereço: R. Medeiros de Albuquerque, 270 – Jardim das Bandeiras, São Paulo – SP, 05436-060