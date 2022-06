Doce Maria: a arte de criar guloseimas

Doces caem bem em qualquer ocasião. Seja numa festa de casamento, aniversário, almoço de família ou reunião de amigos, guloseimas são sempre bem-vindas. E se forem produzidas de forma artesanal, com os melhores produtos, melhor ainda.

A Doce Maria leva a sério quando o assunto é adoçar a vida dos clientes. Criada em 2017 pela confeiteira Vânia Maria Pereira, que trabalha com doces desde 2007, a empresa oferece variedade de doces, chocolates e bolos. O cardápio inclui cookies, brownies, rosquinhas, bolos de festa, pães de mel, trufas e chocolates. “Também trabalhamos com kits para festa, com bolo de aniversário e doces sortidos, como brigadeiros e beijinhos, por exemplo”, explica Vânia.

No perfil @docemaria.chocolates, no Instagram, a confeiteira expõe seus trabalhos, que incluem produtos sem açúcar e sem lactose. As encomendas podem ser feitas pelo 9.8122-5870.

Ação social

E o seu trabalho tem ainda um viés solidário: Vânia dá cursos profissionalizantes para pessoas em situação de vulnerabilidade social se capacitarem para terem uma renda. Ela é uma das voluntárias da ONG Villa Kairós, que, em Mogi das Cruzes, mantém dois abrigos – um masculino e outro feminino – para realizar um trabalho de reinserção social de pessoas em situação de rua e dependentes químicos egressos de comunidades terapêuticas.

E, agora, a ONG vai abrir o Villa Gourmet Café, no Mogilar. A ideia da cafeteria, que está sendo equipada exclusivamente por meio de doações, é ser um espaço de relocação profissional dessas pessoas, que serão funcionários no local. A cozinha ficará a cargo de Vânia, que ensinará seus talentos para os colaboradores, que serão selecionados pela equipe de psicólogos e assistentes sociais da ONG.

O Villa Gourmet Café está em processo de finalização e depende de doações para que tudo fique pronto para a inauguração. Os interessados em colaborar com a compra de equipamentos poderão fazer suas doações por PIX, com a chave anapaula@villakairos.com.br. A ONG realizará prestação de contas de todas as doações.

Quem quiser saber mais sobre o trabalho da ONG e do Villa Café, só seguir os perfis do Instagram @villagourmetfamilia e @villakairosfamilia.