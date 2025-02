Doações para shows do Suzano Music Festival podem ser trocados por ingressos a partir de quinta (27)

Serão disponibilizados 10 mil bilhetes para cada dia de evento; substituições serão feitas das 9 às 16 horas em seis centros culturais e no Paço Municipal

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano inicia nesta quinta-feira (27) a troca de ingressos solidários para os shows do “Suzano Music Festival”, evento promovido pela Pilar Organizações que acontecerá entre os dias 2 e 6 de abril no Parque Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

A substituição poderá ser realizada das 9 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro) e nos seis centros culturais da cidade.

Os interessados poderão receber até cinco ingressos por dia, mediante a doação de alimentos específicos para cada show. A retirada está limitada a cinco entradas por CPF. As trocas são permitidas apenas para maiores de 18 anos, mas menores poderão assistir aos shows desde que possuam os bilhetes e estejam acompanhados de pais ou responsáveis.

Os pontos de troca são os seguintes: Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva (rua Manoel Ramos, 14 – Parque Palmeiras); Centro Cultural Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique); Centro Cultural Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Souza, 30 – Jardim Casa Branca); Centro Cultural Nelson da Cruz (rua Dr. Artur Saboya, 389 – Cidade Boa Vista); Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 512-712 – Jardim Gardênia Azul); Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro); além da sede do Fundo Social, que fica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.

A iniciativa terá artistas renomados do cenário nacional. O festival contará com apresentações de Belo (02/04), no dia do feriado de emancipação político-administrativa; Zé Neto & Cristiano (03/04); Ana Castela (04/04); Bruno & Marrone (05/04); e Samuel Rosa, ex-Skank (06/04). Para cada show, haverá uma lista específica de alimentos aceitos na troca por ingressos. Toda a estrutura e a organização geral do evento serão feitas pela empresa realizadora.

As trocas de alimentos para cada show serão realizadas de acordo com os itens especificados para cada artista. Para o show do Belo, será aceito 1 quilo de feijão, 1 litro de óleo ou 1 quilo de farinha. Para Zé Neto e Cristiano, a troca será por 1 quilo de arroz ou 1 litro de óleo.

Para a apresentação de Ana Castela, o público poderá trocar 1 quilo de arroz, 1 quilo de fubá ou 1 litro de óleo por um ingresso. Já para Bruno e Marrone, será necessário 1 litro de óleo ou 800 gramas de leite em pó. Por fim, para o show de Samuel Rosa, a troca será feita mediante a doação de dois pacotes de macarrão de 500 gramas ou 1 litro de óleo.

A expectativa é de que seja disponibilizada metade da carga total diária de ingressos, que é de 20 mil no total, para as trocas solidárias para o festival. A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Déborah Raffoul, destacou a importância da ação. “Além de proporcionar entretenimento para a população, conseguimos arrecadar alimentos para quem mais precisa. Contamos com a participação de todos”, afirmou ela.

O prefeito Pedro Ishi reforçou o impacto positivo da iniciativa, principalmente pelo fato de não envolver recursos públicos em sua realização. “O ‘Suzano Music Festival’ será a custo zero para a prefeitura. É um grande evento para a cidade, e a troca solidária de ingressos é uma forma de unir cultura e solidariedade. Estamos muito felizes com essa parceria”, disse o chefe do Poder Executivo municipal.

