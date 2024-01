Diretoria do Clube de Campo de Mogi toma posse e mira em novas metas 

Em uma cerimônia de posse realizada no dia 3 de janeiro, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) deu as boas-vindas à Diretoria Executiva, que seguirá no comando do complexo de esportes e lazer no biênio 2024-2025.

A chapa reeleita, encabeçada por João Bosco Camargo de Sousa como presidente e Waldir Fernandes da Costa como vice-presidente, promete dar continuidade ao trabalho realizado nos últimos dois anos e seguir liderando o clube com novas melhorias no centro de esportes e lazer mogiano.

Os diretores administrativos Sydney Francisco de Mello e Wagner Vieira de Queiroz, juntamente com os diretores financeiros Marcelo Oliveira Lima e Marcos Eduardo Pinto Campos, também tomaram posse durante a cerimônia.

A eleição, que ocorreu em outubro do ano passado, foi marcada por uma chapa única, demonstrando a aceitação em torno dos projetos propostos pela gestão desde o primeiro mandato.

Bosco reforça que a confiança depositada pelos associados é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido: “É uma honra seguir liderando esta instituição tão querida e tradicional por todos nós. Nosso compromisso é manter sempre um canal de diálogo com nossos associados, oferecer excelência nos serviços e promover melhorias contínuas nos espaços do clube”, afirmou.

A gestão liderada pelo presidente João Bosco tem grandes planos e projetos para 2024. Uma das metas centrais para este ano é a ampliação da academia do clube. A intenção é proporcionar um espaço ainda mais moderno e equipado, atendendo às necessidades variadas dos associados interessados em manter um estilo de vida saudável.

Paralelamente, está prevista a reforma geral do Ginásio de Esportes, garantindo instalações de alta qualidade para a prática de diversas modalidades. Outro ponto importante no cronograma da gestão é a ampliação do Privê “Airton Nogueira”, buscando oferecer espaços mais confortáveis e atrativos para os associados aproveitarem momentos de lazer e descontração.

Na esfera social, a meta é seguir com os projetos que já fazem sucesso, como o “Som das Onze e Meia”, os bailes e botequins, com a intenção de aprimorar a experiência musical e proporcionar experiências ainda mais agradáveis.

Haverá um foco especial na parte musical do clube, com a introdução de novas bandas e a inovação constante. Para a diretora social do complexo de exportes e lazer, Karin Camargo, a gestão está comprometida em diversificar a oferta musical, proporcionando entretenimento de qualidade.

“As festas do clube também serão alvo de atenção especial, com o objetivo de torná-las cada vez melhores. A intenção é agradar os associados e incentivar a participação de suas famílias, criando eventos memoráveis e fortalecendo os laços comunitários”, disse Karin.

DIRETORIA EXECUTIVA – BIÊNIO 2024/2025

Presidente: João Bosco Camargo de Sousa

Vice-presidente: Waldir Fernandes da Costa

Diretores Administrativos: Sydney Francisco de Mello e Wagner Vieira de Queiroz

Diretores Financeiros: Marcelo Oliveira Lima e Marcos Eduardo Pinto Campos