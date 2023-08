Diocese de Mogi celebra aniversário de 70 anos de Dom Pedro Luiz Stringhini

Nesta quinta-feira, 17 de agosto, o bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, completa 70 anos de vida e para celebrar, a Diocese irá rezar a Missa de Ação de Graças, às 12h, na Catedral Sant’Ana, em Mogi das Cruzes (SP), e às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Itaquaquecetuba (SP), as duas presidida pelo aniversariante.

Dom Pedro Luiz Stringhini é natural da cidade de Laranjal Paulista, no Estado de São Paulo, e nasceu no dia 17 de agosto de 1953. Foi ordenado sacerdote pela imposição das mãos de Dom Paulo Evaristo Arns, em 09 de agosto de 1980. E no dia 10 de março de 2001, aconteceu a ordenação episcopal pelo então arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Hummes e tem como lema episcopal “Em resposta a Tua Palavra” (Lc 5,5). Foi nomeado bispo da Diocese de Mogi das Cruzes em 19 de setembro de 2012 e a missa de posse foi realizada no dia 24 de novembro do mesmo ano.

Catedral Diocesana Sant’Ana

Praça Coronel Benedito de Almeida, s/nº – Centro – Mogi das Cruzes/SP

Tel: 2312-6007

Paróquia Nossa Senhora das Graças

Avenida Bandeirantes, 355 – Jardim Luciana – Itaquaquecetuba/SP

Tel: (11) 4732-1376