Diocese comemora Semana Nacional da Vida com missa no sábado na Catedral

As dioceses, paróquias e comunidades de todo o país celebram, até o dia 08 de outubro, a Semana Nacional da Vida. A iniciativa é proposta pela Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), neste ano com o tema “Adoção: Amor com laços do coração”. A iniciativa é concluída com o Dia do Nascituro, no dia 08, momento para o qual são motivadas manifestações públicas em favor das crianças que ainda estão no ventre materno e contra o aborto.

De acordo com o bispo de Campo Mourão (PR) e presidente da Comissão Episcopal para a Vida e a Família, Dom Bruno Elizeu Versari, o tema desta Semana Nacional da Vida vem para conscientizar as nossas famílias e comunidades da importância da adoção na vida e na missão da Igreja.

“Nós também somos filhos adotivos, Deus é pai de todos e seu amor predestinou para que sejamos todos irmãos. Assim, durante esta semana, quero convidar todas as comunidades, paróquias do Brasil inteiro a organizarem momentos de conscientização sobre a importância da adoção com laços do coração. Com certeza, ajudará a salvar muitas vidas”, afirmou Dom Bruno na missa de abertura, celebrada na catedral de Campo Mourão.

O assessor da Comissão e secretário executivo Nacional da Pastoral Familiar, Pe. Rodolfo Pinho, destaca que, com o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que pode descriminalizar o aborto no Brasil (ADPF 442), a discussão sobre a adoção se faz necessária.

“É um tema que nos faz defender, ainda mais, a vida desde a concepção até o seu fim natural. A adoção para as famílias que não desejam ter o filho pode ser uma verdadeira resposta a esta discussão sobre o aborto. Por isso, a Igreja incentiva e propõe a reflexão como forma de proteger essas crianças, que poderão encontrar um lar para ser acolhidos e amados”, comentou padre Rodolfo.

Dia Nacional do Nascituro

Na Diocese de Mogi das Cruzes, o bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, preside a missa do Dia Nacional do Nascituro no sábado, dia 07, às 9h, na Catedral Sant’Ana.