Dias de beleza abrem programação do Fundo Social para o Mês da Mulher

O Fundo Social de Mogi das Cruzes promoveu nesta terça-feira (14/03) o primeiro dia de beleza exclusivo para servidoras públicas, em parceria com a empresa de cosméticos Mary Kay. A partir das 9h, o auditório do prédio-sede da Prefeitura passou a sediar sessões de limpeza de pele e maquiagem básica para o dia a dia, com profissionais e também produtos, que ficaram à disposição para a compra dos interessados.

Os dias de beleza continuarão acontecendo até esta quinta-feira e ainda há vagas disponíveis. O agendamento deve ser feito na sala do Fundo Social, no primeiro andar do prédio. As responsáveis pelos atendimentos nos dias de beleza com a Mary Kay são as profissionais Isabeli Fernandes, Dariane Nicollette e Graziela Evangelista.

Esta é a primeira ação do Fundo Social de Mogi dentro da programação especial do Mês da Mulher. Até o final de março, ainda serão realizadas atividades comemorativas, como uma roda de conversa com a vice-prefeita, Priscila Yamagami, no dia 21 de março, a primeira edição do Pedal da Tia Chica, no dia 26 de março, o brechó social em parceria com o projeto Passarela Alternativa, nos dias 27 e 28 de março e um grande evento de encerramento, no dia 31 de março.

O evento de encerramento do Mês da Mulher contará com as participações especiais da CEO da Passarela Alternativa, Karen Brandoles e da da jornalista, radialista e âncora do programa Radar Noticioso, da Rádio Metropolitana AM 1070, Marilei Schiavi, que será a cerimonialista da noite. Como atração musical, todos poderão conferir a segunda apresentação pública do coral de servidores.

Em todas as atividades comemorativas deste ano, o principal foco é a arrecadação de absorventes para a campanha Tia Chica, que faz, ao longo de todo o ano, a distribuição de absorventes tradicionais e também reutilizáveis para pessoas em necessidade, por meio das instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas. O objetivo é combater a pobreza menstrual, um problema bastante recorrente no Brasil e também em Mogi das Cruzes, que traz constrangimento e até mesmo riscos à saúde, pela impossibilidade de acesso ao produto de higiene menstrual.

Mais informações sobre a programação especial do Mês da Mulher do Fundo Social de Mogi podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143.