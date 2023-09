Dia do Nascituro terá programação especial em Mogi

O Dia do Nascituro, celebrado em 8 de outubro em Mogi, será celebrado durante a Semana em Defesa da Vida, que neste ano ocorrerá entre os dias 2 e 8 de outubro. A campanha terá ações socioeducativas promovidas pela Câmara com apoio da Prefeitura.

Entre os eventos, estão programadas palestras, exposições e uma caminhada que deverão abordar tópicos alusivos ao tema, como gravidez na adolescência, maternidade e paternidade responsável, aleitamento materno e a importância do pré-natal. O nascituro é a pessoa humana em estágio de vida intrauterina.

O Dia do Nascituro é resultado de um projeto de lei de autoria do vereador Johnross Jones de Lima. “Será uma oportunidade para divulgar a importância do direito ao nascimento sadio e à proteção da vida, valorizando diversos serviços e atendimentos já promovidos pela Administração Municipal”, explica o prefeito Caio Cunha.

O principal objetivo da nova legislação é promover uma ampla conscientização das famílias e de toda a sociedade para o reconhecimento do sentido e valor da vida humana em todos os seus momentos. Caberá ao poder público apoiar a realização da Semana em Defesa da Vida e estimular a cooperação técnica entre órgãos governamentais e ONGs interessadas para dar publicidade, desenvolver e implementar as ações necessárias.

Já a Câmara ficará responsável por promover sessão solene sobre o direito de nascer e outros temas capazes de fortalecer o respeito pela vida humana junto às famílias, com ênfase especial nas mulheres grávidas.

Programação da 1ª Semana em Defesa da Vida

– 2 de outubro (segunda-feira), às 19h30 – Palestra: O Sentido da Vida, no auditório da Câmara Municipal

– 3 de outubro (terça-feira), às 19h – Orquestra: Show pela Vida, no Cemforpe

– 4 de outubro (quarta-feira), às 19h – Apresentação, no Theatro Vasques

– 5 de outubro (quinta-feira), às 19h30 – Palestra: Nascituro e a Vida, no auditório do Colégio Placidina

– 6 de outubro (sexta-feira), às 19h30 – Sessão solene, no plenário da Câmara Municipal

– 7 de outubro (sábado), às 9h – Missa Nascitura: Bispo Dom Pedro, na Catedral de Sant´Anna

– 8 de outubro (domingo), às 10h – Caminhada pela Vida, na Praça Coronel Almeida