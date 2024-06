Dia do Meio Ambiente é celebrado com plantação de mudas

Mudas de árvores nativas foram plantadas em Mogi das Cruzes

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com as Secretarias Municipais de Agricultura e Abastecimento, Educação e, Meio Ambiente e Proteção Animal, e com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, promoveu uma ação de plantio de mudas de árvores nativas no Centro de Artes, Esportes e Desenvolvimento (CAED).

Nesta sexta-feira (7), a atividade contou com a participação dos alunos da Escola Estadual Dagoberto José Machado. O evento teve como intuito conscientizar as crianças sobre a importância da preservação ambiental e fomentar a sensação de pertencimento e responsabilidade para com o meio ambiente.

A iniciativa busca educar os jovens sobre práticas sustentáveis, destacando a relevância do cuidado com a natureza desde a infância. Além de contribuir diretamente para o aumento das áreas verdes nas comunidades, a atividade reforça valores de cidadania e respeito ao ecossistema local.

A ação objetiva conscientizar os jovens cidadãos sobre a importância da arborização e preservação ambiental, além de ensinar técnicas básicas de plantio e cuidados com as plantas e promover o trabalho em equipe e a responsabilidade ambiental.

Na próxima quarta-feira (12), o plantio se repete, desta vez, no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Vila Nova União, a partir das 14 horas, com jovens da comunidade local.

Ao todo, serão plantadas 18 mudas em cada local e cada uma dessas futuras árvores representará um equipamento cultural de Mogi das Cruzes, sendo eles: Arquivo Histórico Historiador Isaac Grinberg, Biblioteca Municipal “Benedicto Sérvulo de Sant’Anna”, Casa do Hip Hop, Casarão do Carmo, Casarão do Chá, Centro Cultural de Mogi das Cruzes, CEU Vila Nova União, Centro de Cultura e Memória Expedicionários Mogianos, CIARTE (Centro de Cidadania e Arte), Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM), Memorial das Cidades-Irmãs, Museu Ferroviário de Sabaúna, Museu Mogiano e CAED (Centro de Artes, Esportes e Desenvolvimento), Pinacoteca de Mogi das Cruzes, Sede da Banda Santa Cecília, Teatro de Arena Maestro Gaó (no Parque da Cidade) e Theatro Vasques.

Escola Estadual Dagoberto José Machado participou do plantio