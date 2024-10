Dia de Brincadeiras em Suzano visa combater o trabalho infantil

Na sexta-feira (18), a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano recebeu cerca de 50 crianças para um “Dia de Brincadeiras” na rua Dr. Felício de Camargo, com o objetivo de reforçar o combate ao trabalho infantil. A programação, organizada pela Associação Reduca, incluiu apresentações teatrais, roda de capoeira, música e momentos de confraternização com pipoca e doces.

O evento contou com a participação de crianças de dois a 17 anos assistidas pela entidade e pelo projeto “Aquarela”, da Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis). As crianças foram acompanhadas por suas mães e recebidas pela equipe do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), liderada pela coordenadora Deise Silva.

Entre os presentes, destacaram-se Roze Ribeiro, presidente do Reduca e responsável pelo Peti, e Carlos Araújo, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Suzano (Comdicas). O evento serviu para encenar mensagens de conscientização sobre o trabalho infantil, com apresentações que destacaram a cultura popular.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, enfatizou a importância de garantir os direitos das crianças, destacando os riscos do trabalho infantil, que inclui exposição à violência e comprometimento do desenvolvimento saudável.

A Associação Reduca, atuando em Suzano desde fevereiro de 2022, tem se dedicado à erradicação do trabalho infantil por meio da sensibilização da sociedade e ações de inclusão social e cultural das crianças.

