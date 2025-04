Dia das Mães Mogi Shopping terá presente com o Clube de Benefícios

O Mogi Shopping convida seus clientes a vivenciarem uma campanha especial de Dia das Mães que valoriza os encontros, os afetos e os momentos que permanecem para sempre na memória, entre os dias 22 de abril e 11 de maio. Com o tema “Seu Maior Presente é a Presença”, a ação resgata o verdadeiro significado da data e oferece aos participantes um presente sofisticado: uma nécessaire monograma exclusiva da marca Capodarte.

Conhecida por seu design atemporal e acabamento impecável, a Capodarte entrega peças de alta qualidade, feitas para durar. A nécessaire é mais do que um mimo: é um acessório elegante e funcional, que acompanha com estilo a rotina das mães por muito tempo.

Para garantir esse presente especial, os clientes devem acumular R$ 600 em compras nas lojas participantes e cadastrar as notas fiscais no Clube de Benefícios do Mogi Shopping, disponível via aplicativo. Cada CPF poderá resgatar um brinde, sujeito à disponibilidade de estoque. O ponto de trocas estará localizado ao lado da loja Fast, funcionando no mesmo horário do shopping.

Mais do que uma campanha promocional, o Mogi Shopping propõe uma experiência que une estilo, carinho e conexão – uma forma de homenagear todas as mães com afeto e elegância.

É valido lembrar que as notas fiscais devem ser de compras realizadas nas lojas participantes da campanha, entre os dias 22 de abril à 11 de maio de 2025.

Considerado o maior e mais completo centro de compras da região, o Mogi Shopping é administrado pela HBR Realty. A praça de alimentação funciona todos os dias, das 11h às 22h; as lojas abrem de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Informações pelo telefone (11) 4798-8800.

