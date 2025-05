Dia das Mães com vales-viagem e brindes é no Suzano Shopping

O Suzano Shopping vai celebrar o Dia das Mães e o Dia dos Namorados com uma promoção especial: o sorteio de dois vales-viagem de R$15 mil, cada. E tem mais: clientes do empreendimento ganham colar Morana como brinde.

Juntando R$400 em compras, nas lojas e quiosques do Suzano Shopping participantes da promoção, e fazendo no cadastro das notas fiscais, o cliente terá direito a um número da sorte para concorrer aos vales-viagem. Compras realizadas entre segunda e quarta-feira dão direito ao triplo de números. Não há limite de trocas. Portanto, quanto mais números da sorte, maiores são as chances de ganhar. Importante: só valem cupons fiscais de compras realizadas no período da promoção: de 30 de abril a 12 de junho. Os participantes podem cadastrar suas notas fiscais por meio do aplicativo do Suzano Shopping.

Outra opção é fazer o cadastro presencialmente por meio do sistema de autoatendimento, no balcão de trocas, que funcionará de segunda-feira a domingo, das 14h às 20h.

O sorteio dos dois vales-viagem, no valor de R$15 mil cada será realizado pela Loteria Federal do dia 14 de junho; a apuração será em 16 do mesmo mês, com a divulgação dos contemplados (um por CPF). A sugestão é a de que cada vale-viagem, da CVC Turismo, com loja no Suzano Shopping, seja utilizado para a compra de pacote para duas pessoas.

Além de concorrer aos vales-viagem, clientes do Suzano Shopping que juntarem R$ 400 em notas fiscais ganham presente: um exclusivo colar Morana. São três modelos para escolha: com ponto de luz de zircônia, com escapulário “love” ou com pingente de coração com patinha para mães de pets. O mimo deve ser retirado no balcão de trocas da campanha. Caso algum modelo se esgote, o participante deverá optar por outro disponível.

Para ganhar, é preciso também fazer o cadastro das notas de compras, realizadas no período da promoção, por meio do aplicativo ou no sistema de autoatendimento e depois retirar o brinde no balcão de trocas.

O regulamento completo do sorteio dos vales-viagem e dos brindes está disponível para consulta no site do shopping e no balcão de trocas.

Além aos números da sorte, os clientes ganham um colar Morana