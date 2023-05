Dia das Mães: amor que supera desafios

Ninguém nasce mãe, e quando se torna, não vem com manual de instrução, fórmula mágica ou receita de sucesso. É fato. Mas se tem algo em comum a todas, independentemente da idade, tipo de maternidade ou das experiências, é o amor que elas carregam no coração, combustível para, seja lá qual for a adversidade, lutarem, acima de tudo, por seus filhos. Afinal, mãe é tudo. E amor de mãe é assim… É infinito.

Renata Camargo Di Iório Borges, 38 anos, farmacêutica, moradora de Mogi das Cruzes, é mãe de Heloísa, de 2 anos, e Isabela, de 1 ano. Ela e o marido, Felipe, desejavam ter filhos há seis anos. Enfrentaram as dores das primeiras tentativas em vão, até que a pequena Helô chegou. A síndrome de Down foi diagnosticada após o parto. Desde então, Renata vive a maternidade atípica, assim como mães brasileiras de filhos com deficiência, com muitos desafios a serem superados dia após dia. Mas não sem muita determinação e alegria, na contramão do senso comum.

“A sociedade costuma fazer as mães de filhos deficientes acreditarem que isso é ruim, e não é. Eu digo sempre que é desafiador. A Helô é nossa primeira filha, precisa de mais atenção. Mas é nosso presente de Deus. Com sua condição, nos ensina todos os dias que a vida vale a pena, que o amor está acima de tudo”, diz.

A chegada de Isabela, um ano depois, completou a alegria da família. “São duas maternidades com situações diferentes. Fico me perguntando se estou exercendo bem o papel de mãe. As meninas me mostram que sim, que estou no caminho certo. Também aprendi que é preciso levar a vida com mais leveza”, diz.

O caminho trilhado por Marília Machado de Macedo Campos, 33 anos, mãe de Alice, 6 anos, e Elisa, 3, também é de desafios. Hoje mãe solo, ela conta com lições inestimáveis de sua mãe, Leia de Macedo Campos, 55 anos. Entre elas, a principal: a de que o amor de mãe é tudo.

“Com o mundo tão difícil em que vivemos, caótico, criar filhos não é fácil. Mas com amor, com a família, a gente vai vencendo os obstáculos”, diz Marília, que concilia a maternidade com o trabalho de vendedora e as aulas do curso de Pedagogia.

“Mãe, eu te amo”. É a frase que faz Rachel Marília Torquato Camargo, 45 anos, se derreter pelos filhos, Arthur, de 9, e Théo, 4 anos. Ex-gerente de vendas de uma grande empresa, ela deixou a profissão para se dedicar integralmente à maternidade. Residente em Suzano, Rachel e o marido, Roberto, têm nas crianças a consolidação de um sonho desde os tempos de namoro.

“A maternidade traz muitas felicidades. A alegria deles é a minha alegria. Por outro lado, nossa maior preocupação é mostrar o caminho do bem para eles desde cedo. Tenho medo de tudo de ruim que existe no mundo e que algo possa acontecer a eles. Acredito que toda mãe tem essa preocupação também”, diz. Ela não se arrepende de ter deixado a vida profissional de lado. “Ouvir os meninos dizendo que me amam é a maior recompensa”, diz Rachel.

Renata, Marília, Leia e Rachel são algumas das mães que participam da exposição de fotos da campanha “Amor de Mãe é Assim”, do Mogi Shopping, em cartaz em frente à Vivara. São dezenas de imagens de mulheres reais, de Mogi e região, e seus filhos, em diversas situações e contextos, incluindo mães de pets.

Mãe de pet? Sim, porque elas também dedicam amor sem fim aos seus bichinhos. É a história de Tauanny Ávila da Silva, 32 anos, e Budy, um Bernesse de 10 anos. Tauanny ficou feliz em ser lembrada na campanha de Dia das Mães. “É muito bom esse reconhecimento. Nossos animaizinhos são parte da família. Transformam nossa vida com amor incondicional”, diz a veterinária anestesista, residente em Suzano.

Budy chegou há dez anos, ainda bebê, depois de uma perda, e desde então é o fiel companheiro de Tauanny, que também é mãe do pet Snow, um Spitz alemão. Amor de mãe é assim, sem medida, sem comparação, sem fim.

