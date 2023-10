Dia das Crianças terá programação gratuita para todas as idades no Mogi Shopping

Duas peças de teatro vão divertir a garotada no Mogi Shopping neste feriadão prolongado, dentro da programação especial em homenagem ao mês das crianças. A agenda de atividades traz ainda o Museu Catavento, com experimentos científicos que atraem a curiosidade não só dos pequenos, mas também dos adultos. Todas as atrações são gratuitas.

A primeira apresentação teatral é nesta na quinta-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças e feriado nacional dedicado a Aparecida, Padroeira do Brasil, com a peça “João e Maria”. No mesmo dia a programação também terá recreação, pintura facial e muita diversão.

No sábado, dia 14, tem mais um clássico do universo infantil, com “Chapeuzinho Vermelho”.

As apresentações teatrais acontecem sempre na Praça Boulevard, às 16h. Mais cedo, a partir das 14h, tem distribuição de pipoca para a garotada (é necessário resgatar o cupom no aplicativo do shopping).

Ainda neste mês, estão previstas mais duas peças teatrais na programação: “Cachinhos Dourados”, dia 21; e “A Princesa e o Sapo”, no dia 28.

Para fechar a agenda de outubro, o Mogi Shopping promoverá uma atividade infantil alusiva ao Halloween, no dia 29, último domingo do mês, com “gostosuras ou travessuras” nas lojas participantes.

O Museu Catavento, mostra de ciências inédita na região, continua disponível na praça de eventos, com uma série de experimentos, até dia 31 de outubro.

No local, instalações de Física, Biologia e Astronomia são apresentadas de forma a aproximar crianças, jovens e adultos do mundo científico, despertando a curiosidade e proporcionando uma interação divertida com a ciência.

Podem participar pessoas de todas as idades. Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, está localizado na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

