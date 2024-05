Dia da Indústria: número de empresas quase triplica nos últimos três anos, em Mogi

O setor emprega mais de 24 mil pessoas em 3.034 indústrias

Mogi das Cruzes, neste Dia da Indústria (25/05) comemora o amplo desenvolvimento do setor no município. De janeiro de 2020 a abril de 2023, o número de indústrias instaladas na cidade praticamente triplicou, saltando de 1.259 empresas do setor em 2020 para 3.034 indústrias em 2023. A predominância está nas regiões onde se localizam os quatro parques industriais: Taboão, Cocuera, Braz Cubas e Cezar de Souza.

O setor emprega cerca de 24 mil pessoas, com remuneração média de R$ 2.860,53. Só nos últimos 12 meses, foram contratados 6.536 trabalhadores para a indústria mogiana. Dentre as áreas que mais empregam na cidade, estão o segmento de peças automobilísticas, o de fabricação de materiais elétricos e o de fabricação de máquinas e equipamentos.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação avalia que um dos fatores para este crescimento foi a consultoria prestada desde o processo de constituição da empresa, licenciamento, a formação de mão de obra e encaminhamento para o processo de seleção, na atualização de leis e concessão de incentivos e na orientação envolvendo a tomada de decisões das empresas.

Um exemplo do resultado destas ações ocorreu em 2022, quando, por meio de uma parceria com o Centro Paula Souza, foram formados 150 soldadores na cidade (um tipo de profissional que estava em falta no mercado local). Além das parcerias com instituições, como o Sebrae, Senai, Senac e o próprio CRESCER da prefeitura, também foram realizadas participações com empresas para formação e contratação de profissionais. No início de 2023, em conjunto com uma empresa têxtil de Mogi, 22 costureiras foram formadas, e, com o Senai, mais 49 profissionais desse ramo foram capacitadas, outra demanda do mercado de trabalho.

Neste período, a Secretaria intensificou o estímulo para o fomento dos investimentos na cidade por meio do Programa Mogiano de Atração de Investimentos e Geração de Empregos (Promae), que concede benefícios fiscais e tributários para as empresas já instaladas no município e que estão em processo de expansão. Esta ação tem possibilitado às empresas participantes do programa a geração de mais de 1.000 empregos diretos e investimentos na ordem de R$ 400 milhões ao longo de 3 anos.

Além de incentivos diretos, a administração municipal também realiza ações de fomento, como o estudo assinado no ano passado junto à Ecopistas para que uma alça de acesso do Distrito Industrial do Taboão à rodovia Ayrton Senna seja construída, a fim de auxiliar na logística e no escoamento de produtos. A novidade é que o estudo foi concluído agora em maio e a concessionária deverá entregar o projeto para construção da ligação à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) até julho deste ano.

De acordo com o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Claudemir de Menezes, “Mogi das Cruzes tem se consolidado como um dos principais centros industriais e logísticos da região metropolitana de São Paulo”.

Até o momento, os principais países que mais importam itens produzidos em Mogi das Cruzes são os Estados Unidos, a Argentina e o Paraguai.

Crédito das fotos: Warley Kenji/PMMC



