Dia D da Poda é transferido e será realizado na quinta-feira, dia 14

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal mudou a data do Dia D da Poda, quando serão executadas podas de árvores em diversos pontos da cidade. A ação estava programada para esta terça-feira, dia 12, mas foi alterada e acontecerá na quinta-feira, dia 14. A mudança ocorreu devido à possibilidade de chuva nesta terça-feira, condição que impede a poda próxima à rede elétrica.

O trabalho será executado pelas equipes técnicas da pasta e da EDP, com o apoio da Secretaria Municipal de Infrastrutura Urbana, e atenderá os pedidos registrados pela população via Ouvidoria e aplicativo Colab.

A ação foi definida em uma reunião realizada no dia 29 de novembro, na Prefeitura, entre secretários municipais e representantes da EDP. Atualmente, a Administração Municipal e a EDP possuem um grupo de trabalho que vem discutindo melhoria nos processos relacionados a arborização da cidade e o trabalho de poda das árvores. O Dia D da Poda foi uma das ações definidas pelo grupo. A ação está programada para ocorrer de forma periódica.

“A poda de árvores é um trabalho realizado diariamente em toda a cidade e contribui para o crescimento saudável das árvores, além de proporcionar outros benefícios como, por exemplo, uma melhor visualização da sinalização de trânsito e mais eficiência da iluminação pública, eliminando obstáculos ao facho de luz, o que contribui também para a segurança pública. O Dia D da Poda vai atender pedidos que estão aguardando atendimento em nossa programação de serviços”, explica a secretária municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, Ionara Fernandes. Integração entre secretarias

O Dia D da Poda será marcado pela integração entre secretarias municipais: “Vamos atuar de forma conjunta e disponibilizamos caminhões e máquinas para agilizar o trabalho e proporcionar o melhor resultado possível ao Dia D da Poda”, afirma o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira. Para a execução do trabalho de campo na próxima terça-feira, a Secretaria do Meio Ambiente atuará com sua equipe de poda, formada por um engenheiro agrônomo e funcionários de apoio, além de veículos e equipamentos específicos para corte de galhos, como motosserras. J

Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana cederá três caminhões para remoção das galhadas, uma retroescavadeira para apoio do carregamento e dois tratores um roçadeira para corte de bambu e outros vegetais. As podas desta terça-feira serão realizadas em regiões como Taiaçupeba, Biritiba Ussu, Cocuera e Itapeti. “Entre os pedidos, nós temos podas em áreas urbanas e podas em estradas vicinais. Neste primeiro momento, os mutirões serão feitos para atender um pleito de agricultores. É uma demanda que precisamos atender e que será benéfica para os produtores rurais da cidade”, afirma o secretário municipal de Agricultura, Felipe Almeida.

EDP

Outro objetivo importante do Dia D é ampliar a harmonia entre vegetação e o sistema elétrico local, já que a arborização sobre as redes elétricas é um dos principais fatores de interrupção do serviço de energia na cidade, principalmente em momentos de chuvas e ventos, que galhos são projetados sobre a fiação e causam rompimento de cabos e danos a equipamentos.

“A arborização das cidades deve ser manejada para evitar riscos à segurança da população e também o desabastecimento de serviços essenciais como energia elétrica. O fortalecimento da parceria entre EDP e Prefeitura permite também que Mogi das Cruzes esteja mais preparada para enfrentar os eventos climáticos cada vez mais severos, já que a vegetação é fortemente impactada durante as tempestades”, destaca Roberto Miranda, gestor da EDP.