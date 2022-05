Deputado estadual Rodrigo Gambale recebe Título de Cidadão Itaquaquecetubense

O deputado estadual Rodrigo Gambale (PODE) recebeu, na Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, o Título de Cidadão Itaquaquecetubense pelos relevantes serviços prestados à sociedade. A honraria foi uma iniciativa do vereador Edson Rodrigues (PODE), o Edson da Paiol. A sessão solene contou com a presença de autoridades da região e com a arquibancada do Plenário lotada.

Rodrigo Gambale, de 38 anos, é de Ferraz de Vasconcelos, formado em rádio e TV e foi eleito deputado em 2018 com 86.981 votos. Ao lado do vereador Edson da Paiol, participou de várias campanhas de castração de animais e outros eventos em benefício dos animais na região do Alto Tietê. De acordo com Edson, o deputado enviou emendas parlamentares para investimentos na área da saúde de Itaquaquecetuba e, recentemente, conseguiu verba para que a cidade construa seu primeiro Hospital Público Veterinário.

“O Rodrigo é um grande amigo, que desde o começo do seu mandato ajudou a nossa cidade. Nestes cinco anos como vereador é a primeira vez que eu dou um Título de Cidadão e fico feliz que seja para ele, pois merece e é o mínimo que posso fazer por toda a ajuda que ele nos deu”, ressaltou Edson da Paiol.

O deputado agradeceu a homenagem, relembrou sua trajetória até chegar ao cargo político e deixou uma mensagem para o público jovem que estava na plateia. “Eu nunca imaginei estar onde estou, como deputado. Isso é uma prova que para Deus nada é impossível. Se você tem um sonho e corre atrás você pode tropeçar em algo bom no seu dia. Mas se você ficar parado dentro de casa, nem isso pode acontecer. Se você tem um sonho, não deixa ninguém tirar isso de você. Agradeço ao Edson e digo que esse Título é um dos maiores prêmios que recebi em toda a minha vida. Obrigado!”.

A sessão solene foi comandada pelo presidente da Casa, vereador David Neto (PP), com a ajuda do 1º Secretário, vereador Luiz Coutinho (PSDB). Na ocasião, a Mesa do Plenário contou também com a presença da esposa do homenageado, Giuliana Marques; do vice-prefeito de Itaquaquecetuba, Vandão Estouro; e do diretor do Hospital Santa Marcelina, Doutor Gilberto Navarro.

Rodrigo Gambale recebeu a placa junto da sua esposa Giuliana Marques