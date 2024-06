Departamento da Mulher abre inscrições para curso de mapa numerológico

Com 50 vagas disponíveis, formação ministrada pelo terapeuta Carlos Hiroshi Hamaguchi promete ajudar no planejamento de vida, melhoria de relacionamentos e ajuste da energia doméstica

O Departamento da Mulher – Projetos Especiais da Prefeitura de Suzano irá disponibilizar 50 vagas para o curso “Mapa Numerológico e Seus Benefícios para o Bem-Estar Emocional e Relacional” a partir do dia 17 (segunda-feira), para mulheres com 18 anos ou mais. Para realizar as inscrições é necessário comparecer ao órgão municipal, localizado na sala 9 do subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (Rua Baruel, 501, Centro) ou entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2140, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15 horas.

A formação contará com seis encontros que estão previstos para ocorrer de julho a dezembro no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que fica localizado na Rua General Francisco Glicério, 1.334, no Centro, sendo o primeiro marcado para ocorrer no dia 23 de julho (terça-feira), das 19 às 21 horas, e será ministrado pelo terapeuta Carlos Hiroshi Hamaguchi. Vale destacar que para participar de cada capacitação é necessário realizar uma nova inscrição.

No curso, as alunas aprenderão os fundamentos da numerologia, incluindo os significados dos números principais e como eles representam qualidades como liderança e criatividade, além de entender como criar um mapa numerológico a partir da data de nascimento e do nome completo, que ajudará no autoconhecimento, planejamento de vida, melhoria de relacionamentos e ajuste da energia doméstica.

A diretora de Projetos Especiais, Sandra Lopes Nogueira, destacou a importância dessas iniciativas para promover o empoderamento feminino e o fortalecimento da autoestima. “Ao se conhecerem melhor, as mulheres podem tomar decisões mais informadas, melhorar seus relacionamentos e criar um ambiente mais harmonioso em suas casas. Este é um passo importante para o desenvolvimento pessoal e coletivo”, afirmou ela.

Para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a oferta do curso reflete o compromisso do órgão público em proporcionar oportunidades de desenvolvimento pessoal às suzanenses. “Estamos empenhados em oferecer recursos que auxiliem no bem-estar e na qualidade de vida das nossas cidadãs. O curso de mapa numerológico é mais uma ferramenta para o autoconhecimento e pode trazer benefícios significativos para a vida de cada participante”, ressaltou Larissa.

Crédito das fotos: Luana Bergamini/Secop Suzano



As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda