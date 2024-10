Delegado Boigues, de Itaquaquecetuba, é o candidato mais votado do país

Aprovação de 91,70% demonstra o bom trabalho realizado

Com a maior marca percentual de votos válidos no Brasil, nas eleições municipais de 2024, em cidades com mais de 200 mil eleitores e que tiveram a disputa encerrada no primeiro turno, o atual prefeito de Itaquaquecetuba e atualmente reeleito, delegado Eduardo Boigues, chegou a 91,70% de votos válidos, ou seja, 165.975 eleitores depositaram a sua confiança mais uma vez no candidato. Essa marca expressiva, de acordo com o prefeito, é resultado de muito trabalho em equipe, oferecendo novamente a autoestima dos itaquaquecetubenses, principalmente ao escutar, respeitar e valorizar a população: “Conseguimos avançar muito nestes quatro anos e, com isso, a população resgatou a sua identidade”.

No início dos quatro anos de mandato, em 2021, a equipe do Poder Executivo se comprometeu em transformar a cidade em um lugar melhor para as pessoas viverem. Atualmente, Itaquaquecetuba tem 99% do território iluminado com luzes de LED e atendeu cinco mil famílias com a entrega de documentação de imóvel.

Além disso, a criminalização também diminuiu, com uma estrutura adequada da Guarda Civil Municipal (GCM). “Hoje, nós temos a GCM mais bem armada do Estado de São Paulo. Compramos coletes balísticos e pistolas semiautomáticas para todos os 250 guardas. Adquirimos, também, 70 carabinas, que são bem parecidas com fuzil. Nossos GCMs são altamente capacitados e valorizados”, revela Boigues.

Para o seu segundo mandato, com início em 2025 e término em 2028, o delegado não medirá esforços para cuidar ainda mais da saúde. Nos últimos anos, inaugurou três novos postos de atendimento aos munícipes e, agora, está trabalhando para a implantação de um ambulatório de especialidades: “O que falta são as especialidades médicas. Todas são obrigações do Estado, mas já estamos tratando sobre a implantação”. Também, revela que, com a votação expressiva, a cobrança aumentará, mas que está preparado e com os pés no chão para fazer sempre o melhor para a população de Itaquaquecetuba.

Para os eleitores, Boigues garante que continuará trabalhando firme: “Eu agradeço, do fundo coração, a esse povo querido de Itaquaquecetuba, cidade que eu tanto amo. Continuaremos trabalhando firmes pelos próximos quatro anos, como estamos fazendo desde o primeiro dia da primeira gestão. Vamos avançar ainda mais. Gratidão!”.

Boigues é reeleito em Itaquaquecetuba