Darly de Carvalho será a secretária da Educação para a gestão de Mara Bertaiolli

A educadora pautará a educação nos princípios da solidariedade e inclusão

A nova administração municipal já está sendo formada pela prefeita eleita, Mara Bertaiolli, e o seu vice, Teo Cusatus. Na segunda-feira (25), anunciaram a futura secretária de Educação de Mogi das Cruzes, Darly Aparecida de Carvalho, de 57 anos.

Formada em Letras, Pedagogia e Direito, possui especialização em Gestores para Educação Básica e Mestrado em Semiótica, Tecnologia da Informação e Educação.

Com carreira iniciada em 1988, como professora concursada em Educação Infantil da Prefeitura de Mogi das Cruzes, assumiu, após, como diretora de creche municipal e também de escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental. Atuou como supervisora no departamento de Legislação e Normas e lecionou na Universidade de Mogi das Cruzes.

Para os próximos anos como secretária, Darly pretende contribuir na concretização de ações do seu plano de governo. “As ações serão sob normas legais e políticas públicas educacionais efetivas para uma educação transformadora”, enfatiza.

Para um bom desempenho dentro da pasta, a Educação deverá estabelecer diálogos e criar pontes de aproximação que permitam um trabalho em conjunto em prol das crianças, jovens e adultos.

A partir do ano que vem, cada unidade escolar, com a sua peculiaridade, terá benefícios que ocorrerão a partir do levantamento no início do ano letivo pela comunidade escolar, gerando um diagnóstico inicial para propor metas de melhoria da qualidade do ensino, incluindo o processo de formação dos profissionais da área.

“É um imensa responsabilidade fazer parte da gestão da Mara, que tem a educação como prioridade. A sensação que tenho é de reconhecimento da minha trajetória e experiência profissional”, conta Darly. “Queremos pautar a educação nos princípios da solidariedade, inclusão e participação social na concepção de educação de qualidade para todos”, finaliza.

A educadora tem mais de 30 anos de experiência