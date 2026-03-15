Parlamentar articula novo aporte para a saúde no município

O deputado estadual Marcos Damasio já destinou cerca de R$14,1 milhões em emendas e investimentos para Mogi das Cruzes até 2025 e agora articula, junto ao Governo do Estado, um novo aporte de R$860,3 mil em 2026, com prioridade para o custeio da saúde e apoio a ações de interesse social e cultural no município.

Do total previsto neste novo pacote, R$500 mil serão destinados à Prefeitura de Mogi das Cruzes para custeio na saúde, reforçando uma das áreas mais priorizadas pelo mandato ao longo dos últimos anos. Os novos recursos também contemplam iniciativas importantes da cidade, como o Bunkyo Akimatsuri, o Instituto Transforma, a Associação Nascente de Vida e a Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes.

Ao longo dos mandatos, os dados mostram que saúde e infraestrutura concentram boa parte dos investimentos encaminhados pelo parlamentar para Mogi das Cruzes. Na saúde, o volume já supera R$8,1 milhões, com recursos voltados ao custeio, atendimento e fortalecimento da rede. A infraestrutura também aparece entre os principais focos, com verbas para obras e melhorias urbanas.

“Mogi das Cruzes é uma cidade estratégica para toda a região e nosso compromisso é seguir buscando recursos para áreas essenciais, especialmente a saúde, que impacta diretamente a vida da população. Esse trabalho de articulação é permanente e voltado a resultados concretos para a cidade”, afirmou Marcos Damasio.

O deputado estadual Marcos Damasio articula o valor de R$860,3 mil para 2026