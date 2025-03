Cursos gratuitos estão com inscrições abertas na Escola de Qualificação Profissional

Os cursos gratuitos da Escola de Qualificação Profissional, instalada na Praça da Cidadania, em Jundiapeba, Mogi das Cruzes, estão com inscrições abertas. As aulas começam no próximo dia 17 de março.

Ao todo são oferecidas 115 vagas para este primeiro ciclo, distribuídas em oito modalidades: auxiliar administrativo, auxiliar de cabeleireiro, manicure e pedicure, cuidador de idosos, confeitaria básica, panificação básica, informática básica e costureiro básico industrial, com cargas horárias entre 20 horas/aulas e 80 horas/aulas, dependendo da escolha. Os interessados podem acessar o site (www.cursofussp.sp.gov.br) ou comparecer presencialmente na Escola de Qualificação Profissional (avenida Lourenço de Souza Franco, 1.030, Jundiapeba), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

O prédio da Escola de Qualificação Profissional conta com administração, copa, lavanderia, sala de esterilização, depósito, almoxarifado e quatro sanitários, dois deles adaptados para pessoas com deficiência. Além disso, o espaço abriga uma horta e um canteiro de obras destinado ao curso de construção civil. A escola foi projetada com soluções sustentáveis, como iluminação em LED, pisos permeáveis e jardins que auxiliam na retenção e infiltração da água da chuva, sistema de captação e reaproveitamento de água pluvial, com objetivo de minimizar os impactos ambientais.

No local, serão promovidos cursos gratuitos voltados à população em vulnerabilidade social, com objetivo de estimular a autonomia financeira por meio do empreendedorismo e da participação no mercado de trabalho.

Além da Escola de Qualificação Profissional, a Praça da Cidadania, que está orçada em R$ 4,7 milhões viabilizados pelo Fundo Social do Governo do Estado, conta com área para esportes e lazer.

A presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Maira Cusatis, avaliou a contribuição da iniciativa para a inserção no mercado de trabalho e ações de empreendedorismo. “Uma de nossas principais missões é trabalhar para promover o bem-estar social na cidade e os cursos profissionalizantes gratuitos são instrumentos essenciais para a qualificação de mão de obra e geração de emprego e renda”, explica.

