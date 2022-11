Curso de Odontologia da UMC promove 3ª Caminhada contra o Câncer de Boca

Alunos do Curso de Odontologia da UMC realizarão no dia 5 de novembro, próximo sábado, a 3ª Caminhada contra o Câncer de Boca em parceria da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

A caminhada será do campus da Universidade, onde a concentração começa às 8h, até o Largo do Rosário, no centro da cidade, onde serão realizados exames para o tratamento de cáries e possível detecção do câncer de boca. O serviço é gratuito.

A coordenadora do Curso de Odontologia da UMC, a professora Tatiana Mello, destaca a importância do evento que une a prevenção e diagnóstico precoce das doenças bucais. “Nossa proposta é realizar o maior número de atendimentos odontológicos possíveis, pois o câncer bucal é uma doença silenciosa e precisa ser tratada com agilidade”, afirma Tatiana.