Curso de Inglês para Recepção tem inscrições abertas até esta quinta

Os moradores de Mogi das Cruzes que buscam qualificação profissional ou recolocação no mercado de trabalho têm até esta quinta-feira (01/09) para se inscrever no curso Inglês para Recepção, uma parceria entre a Prefeitura, o programa Via Rápida, do Governo do Estado, e o Centro Paula Souza. Os interessados devem acessar o link bit.ly/ingles-rec e preencher o formulário.

O curso é gratuito e direcionado a jovens e adultos, moradores de Mogi das Cruzes e com idade a partir dos 16 anos. A iniciativa tem como objetivo de ampliar e capacitar os participantes para o conhecimento da língua inglesa e para o atendimento aos clientes em hotéis. Ao todo, 20 vagas foram disponibilizadas e a seleção dos inscritos será feita pelo Governo do Estado.

As aulas serão realizadas no período noturno, a partir do dia 13 de setembro, com atividades online e ao vivo. Para os interessados que não tiverem acesso à internet, será disponibilizada uma sala com computadores na Escola de Empreendedorismo e Inovação, para conseguirem acessar o curso nos dias e horários definidos. Ao todo, o curso prevê 60 horas/aula.

Os alunos que concluírem o curso com no mínimo 75% de frequência, receberão bolsa-auxílio no valor de R$210,00.

“O setor do Turismo oferece diversas oportunidades de colocação no mercado de trabalho e vem apresentando recuperação nos últimos meses, com a volta das atividades trazida pela melhoria dos índices da pandemia. A capacitação profissional é importante para que os trabalhadores possam aproveitar as oportunidades e faz parte do trabalho desenvolvido pela Prefeitura para estimular a empregabilidade para os mogianos”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento e Inovação, Gabriel Bastianelli.

Mogi das Cruzes vive um bom momento na geração de empregos e retomada econômica pós-pandemia. A cidade foi a que mais gerou novos postos de trabalho no primeiro semestre entre os dez municípios da região do Alto Tietê. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal, foram gerados 4.393 postos de trabalho nos primeiros seis meses de 2022.

O saldo positivo de vagas durante o primeiro semestre foi impulsionado principalmente pelos setores de Serviços, a qual a área de Turismo está ligada, com 2.313 novas vagas de trabalho, e da Construção Civil, com 1.237 postos criados. A Indústria também teve destaque, com 483 vagas, seguida pelo Comércio, com 383 empregos.