Curso de cultivo de orquídeas tem inscrições abertas

Em comemoração ao Dia da Mata Atlântica, celebrado em 27 de maio, a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente promoverá neste sábado (28/5), às 9 horas, um curso sobre o cultivo de orquídeas no inverno. A capacitação será ministrada pelo orquidófilo Masuji Kayasima e ocorrerá no Parque Centenário. A participação no curso é gratuita e os interessados podem fazer as inscrições por um formulário eletrônico (clique aqui).

O ingresso é solidário: para confirmar a inscrição, basta levar um agasalho ou cobertor para doação no dia do curso. O material será encaminhado ao Fundo Social e direcionado para a Campanha Inverno Solidário – Gestos que Aquecem. Os 80 primeiros inscritos ganharão uma mini orquídea de presente. Mais informações sobre o curso podem ser obtidas pelo telefone 4798-5959 ou pelo e-mail svma@mogidascruzes.sp.gov.br.

Masuji Kayasima é um dos maiores pesquisadores e colecionadores de orquídeas do Brasil, além de membro da Associação dos Empresários de Turismo Rural de Mogi das Cruzes (Asdetur). A entidade é parceira de várias ações realizadas pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, o que ocorrerá também no curso deste sábado.

“O sr. Masuji é um especialista na área e os cursos que ele ministra costumam atrair interessados que já atuam na área e também pessoas que querem aprender mais sobre as orquídeas. É uma ótima oportunidade para aprender mais sobre o cultivo desta espécie tão bonita e apreciada”, explica a diretora da Secretaria do Verde, Suely Mitie Kusano.