Cursinho pré-vestibular da Prefeitura de Mogi tem inscrições prorrogadas

As inscrições para o cursinho público pré-vestibular de Mogi das Cruzes foram prorrogadas até a próxima sexta-feira, 18 de agosto. A iniciativa da Prefeitura, por meio do CRESCER, é inédita na cidade. As inscrições podem ser feitas de maneira on-line pelo site http://crescer.mogidascruzes.sp.gov.br/ .

Ao todo, são 200 vagas gratuitas, destinadas a jovens com idade entre 17 e 24 anos, moradores de Mogi das Cruzes, que estão cursando o 3º ano do Ensino Médio da rede pública de ensino ou que se formaram em escola pública.

“É uma oportunidade importante para aqueles estudantes que planejam prestar o ENEM ou outros vestibulares. O conteúdo é atualizado e os professores são altamente capacitados. Além das aulas presenciais, haverá também um acompanhamento on-line com mentorias para reforçar os assuntos abordados nas aulas, e, assim, melhorar o entendimento e fixação dos conteúdos”, explica o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Claudemir de Menezes.

As aulas são gratuitas e ocorrerão de segunda a sexta-feira de forma descentralizada, com previsão de início em 21 de agosto e término em dezembro. Serão 300 aulas, de 40 minutos cada, divididas entre as seguintes disciplinas: Matemática, Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia, Sociologia e Língua Portuguesa.

Além das aulas regulares, haverá a aplicação de cinco simulados da prova real do ENEM, com material didático individual. Este conteúdo vai englobar a complexidade de matérias e temas exigidos pelo ENEM e pelos principais vestibulares, além de apresentar uma série variada de exercícios.

SERVIÇO

Cursinho público pré-vestibular

Requisitos:

Jovens de 17 a 24 anos

Cursando o 3º ano do Ensino Médio em escola pública, ou ser egresso da rede pública de ensino

Morador de Mogi das Cruzes

Inscrições e matrícula

Até 18/08, de forma online: http://crescer.mogidascruzes.sp.gov.br/

Telefones para informações

Secretaria – (11) 4721-3925

WhatsApp – (11) 91562-6146