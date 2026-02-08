Cultura Itinerante reúne mais de 1,5 mil pessoas em parque de Itaquá

Nem mesmo a chuva registrada no fim da tarde do domingo (1º) atrapalhou a participação de mais de 1,5 mil pessoas no primeiro Cultura Itinerante do ano, realizado no Parque Ecológico Mário do Canto, em Itaquaquecetuba.

Promovida pela Secretaria de Cultura, a ação contou com programação ao longo do dia, reunindo atividades voltadas a públicos de todas as idades. Os participantes acompanharam apresentações musicais, intervenções artísticas com palhaço, feira de artesanato e opções gastronômicas.

“Foi um dia lindo. Crianças, adultos e idosos aproveitaram nossa programação do início ao fim”, destacou a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

Além das atrações culturais, o evento também ofereceu serviços à população. Um dos destaques foi a presença do Vacimóvel, van recém-entregue pela Secretaria de Saúde, que funciona como unidade móvel para multivacinação e realização de testes rápidos. A programação contou ainda com feira de adoção de cães e gatos.

“Além da cultura e do lazer, conseguimos oferecer serviços importantes para a população em um ambiente acessível, unindo diferentes áreas da administração”, afirmou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

O prefeito Eduardo Boigues ressaltou a importância da iniciativa para a valorização dos espaços públicos. “O Cultura Itinerante é pensado para todas as idades e isso fica evidente em cada edição, pois fortalece a convivência e incentiva o uso dos espaços da cidade”, completou.

Crédito: Matheus Cruz

Atividades culturais e prestação de serviços marcaram o Cultura Itinerante no Parque Ecológico Mário do Canto

