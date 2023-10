Cultura exibe na 2ª feira filme sobre pintor chinês que viveu em Mogi

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult) agendou para o próximo dia 23 (segunda-feira) a exibição do documentário “Da Cor e da Tinta: Em busca de Chang Dai-chien” (“Of Color and Ink: Searching for Chang Dai-chien”), às 10h30, no Theatro Vasques, em Mogi das Cruzes. O filme sobre a vida em Mogi do mais famoso pintor chinês do século XX terá sessão única e a entrada é gratuita, por ordem de chegada, respeitando o limite de ocupação do teatro, que são 303 lugares.

Chang Dai-chien foi morador do distrito de Taiaçupeba entre os anos de 1950 e 1970. A obra tem a direção da cineasta sino-americana Weimin Zhang, professora de Cinema da San Francisco State University, nos Estados Unidos, que virá a Mogi no dia da exibição do documentário. Ao final da mostra, ela fará um bate-papo com o público presente, ao lado de um dos produtores e consultor do filme, o jornalista e escritor mogiano Guilherme Gorgulho, doutorando em Ciências Sociais no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp.

Filmado em grande parte em Mogi, o longa-metragem apresenta entrevistas com personagens da cidade ligados ao artista e disputa o Troféu Bandeira Paulista na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, concorrendo com 116 títulos, neste mês na Capital.

“Para nós, é uma honra poder exibir o longa-metragem que conta a história de Chang Dai-chien, considerado como o Picasso chinês, e também uma grande oportunidade de aprendizado a respeito de um dos maiores e mais versáteis pintores da China e que foi morador de terras mogianas”, enfatiza a secretária municipal de Cultura, Claudinéli Moreira Ramos.