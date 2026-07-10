Cultura de Suzano alcança mais de 79 mil pessoas em 2026

Profart ofereceu aulas de dança, teatro, circo, música e artes plásticas

A Secretaria de Cultura de Suzano alcançou 79.100 pessoas ao longo das ações realizadas no primeiro semestre de 2026. O balanço divulgado pela pasta também aponta 4,5 mil alunos atendidos pelo Programa de Formação Artística (Profart), uma das principais iniciativas de formação cultural do município.

Os números refletem o trabalho desenvolvido pela secretaria para ampliar o acesso da população às atividades culturais, com foco na descentralização dos serviços, na formação artística e na ocupação de espaços públicos em diferentes regiões da cidade. As oficinas do Profart, por exemplo, foram realizadas nos seis centros culturais do município, localizados na Casa Branca, Vila Figueira, Colorado, Boa Vista e Jardim Gardênia, além do Casarão das Artes, no centro.

Ao longo do semestre, o Profart ofereceu aulas em diversas linguagens, como dança, teatro, circo, música e artes plásticas, atendendo crianças, jovens e adultos. Além das oficinas regulares, o programa também participou de agendas promovidas pela Secretaria de Cultura, somando cerca de 5 mil pessoas em 22 atividades.

A diretora da Secretaria Municipal de Cultura, Márcia Belarmino, destacou que os resultados demonstram o fortalecimento das políticas públicas de formação e circulação cultural. “O Profart tem um papel essencial porque aproxima a população da arte de forma contínua, dentro dos bairros e em diferentes linguagens”, afirmou.

Por meio dos programas e atividades da secretaria, cerca de 79 mil pessoas foram impactadas no primeiro semestre. Outro destaque do período foi a 6ª Mostra de Dança de Suzano, realizada entre 15 e 31 de maio. A programação alcançou público de mais de 11 mil pessoas, com atividades no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, nos centros culturais e em espaços diferentes.

Inauguração

O semestre também foi marcado pela inauguração da Casa de Cultura de Palmeiras II, entregue em 27 de junho. O novo equipamento tem capacidade para atender mais de 400 alunos e conta com biblioteca setorial, salas multifuncionais e áreas de convivência artística, ampliando a estrutura cultural disponível à população da região sul.