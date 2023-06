Cuidar do Meio Ambiente é dever de todos

Às vésperas do Dia Mundial do Meio Ambiente, cidades de todo o Brasil – inclusive Mogi e região – programaram várias atividades para celebrar a data e lembrar que é nosso dever cuidar da natureza.

Só que é preciso mais. É preciso que o Meio Ambiente e a sustentabilidade entrem de fato – e definitivamente – na rotina da sociedade civil. Isso inclui poder público, responsável por criar políticas públicas de incentivo à preservação do meio ambiente, empresas e, claro, o cidadão comum.

Não adianta jogar no colo do governo a responsabilidade de manter tudo em ordem, inclusive no que toca ao meio ambiente e à limpeza pública. As empresas devem colaborar com medidas antipoluentes e campanhas de reciclagem junto à comunidade – como as ações desenvolvidas pela Petrom, que mostramos no especial desta edição.

E o mogiano também precisa colaborar. Quer uma cidade limpa? Não jogue lixo no chão. Não suje nossos rios, nossas praças, nossas ruas. Uma cidade limpa à partida pode até parecer perfeita, mas tudo isso cai por terra se o cidadão não aceita a responsabilidade de cuidar do que é de todos.

Que possamos todos cuidar do que é nosso!