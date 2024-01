Crianças do Taboão são beneficiadas com projeto de musicalização da Orquestra Sinfônica

O projeto “Núcleos Musicais: Novas Sonoridades para Bairros Periféricos” promovido pela Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes tem transformado a vida de cerca de 100 crianças do bairro do Taboão que participam de aulas de musicalização no contraturno escolar. Pelo projeto elas têm a oportunidade de vivenciar a arte da música, com aulas teóricas e práticas, que são ministradas por quatro professores de música.

As aulas acontecem em núcleos musicais formados em duas escolas municipais do bairro: E.M. Prof.ª Wilma de Almeida Rodrigues e a E.M. Rural Kaoru Hiramatsu. Os encontros são realizados sempre duas vezes na semana.

O projeto “Núcleos Musicais: Novas Sonoridades para Bairros Periféricos” de 2023 teve início em agosto e será concluído em junho de 2024. Ele é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC), nº 545, com patrocínio da AGESTAB (Associação Gestora do Distrito Industrial do Taboão) e Itaquareia (Indústria Extrativa de Minérios Ltda) – junto com o Instituto Itaquareia.

“Sabemos que, por mais que os pais ou responsáveis tenham interesse em oferecer essa vivência para os seus filhos, a distância se torna um impecilho. Por isso, o ‘Núcleos Musicais: Novas Sonoridades para Bairros Periféricos’ quebra essa barreira, e nos permite levar a música para a criança e/ou jovem onde ele está”, ressalta o diretor artístico Lelis Gerson, coordenador do projeto.