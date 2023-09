Crianças do Clube de Campo de Mogi participam de Festival de Natação no Sesc 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) marcou presença no último sábado (23/9) no Serviço Social do Comércio (Sesc) da cidade para uma manhã ensolarada repleta de atividades. O complexo esportivo e de lazer participou do Festival de Natação, promovido pelo Sesc, junto com outras oito academias do município.

Ao todo, 28 jovens atletas do CCMC participaram do festival, que reuniu 200 crianças. O evento contou com a presença do nadador Daniel Dias, maior medalhista paralímpico da história da natação brasileira, que passou seus conhecimentos no esporte para a garotada e acompanhou as provas.

Ao longo de sua trajetória de dedicação à natação, Daniel conquistou 27 medalhas nos Jogos Paralímpicos (14 ouros, 7 pratas e 6 bronzes), 40 pódios em Mundiais (31 deles de ouro) e 33 (ouro) em 33 provas disputadas em Jogos Parapanamericanos. O nadador anunciou em 2021 sua aposentadoria das competições. Desde então, seu objetivo é cuidar do instituto que leva seu nome, criado em 2014, com a missão de incentivar o esporte no Brasil.