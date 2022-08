Crianças de 3 e 4 anos podem receber dose da Covid-19 no Dia D neste sábado

Crianças de 3 e 4 anos poderão tomar a vacina contra a Covid-19 neste sábado (20/8), Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra Paralisia Infantil e Multivacinação. A liberação será possível graças ao envio de doses do imunizante Coronavac confirmada pelo Governo do Estado.

A vacinação será realizada em todos os Postos de Saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família, das 8 às 17 horas. Para o atendimento, o responsável precisa levar caderneta de vacinação de rotina e da Covid (para as crianças que já tomaram alguma dose); certidão de nascimento da criança (que possui o número do CPF); documento com foto do responsável pela criança. Os pais que não puderem acompanhar os filhos devem enviar uma autorização escrita para a vacina Covid-19, da mesma forma que tem sido feito para crianças de outras idades.

Para atualização das vacinas de rotina, basta a criança estar portando a caderneta de vacinação e documentos (não precisa autorização escrita). A Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação é destinada a crianças e adolescentes de zero a 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Já a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite é voltada para todas as crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente da situação vacinal. “O principal objetivo dessa campanha é reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem em nosso país e evitar o retorno da doença”, explica a chefe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Lilian Peres Mendes.

Paralisia Infantil

A poliomielite ou paralisia infantil é uma doença infectocontagiosa que pode acometer adultos e crianças causada pelo poliovírus que, em casos mais graves, pode causar sequelas graves como paralisia permanente, principalmente nas pernas. Considerada eliminada das Américas desde 1994, as baixas coberturas vacinais registradas nos últimos anos é um fator de risco para o retorno da poliomielite.

A vacinação é a principal forma de prevenir a doença. Durante a campanha, as crianças recebem a vacina em gotinhas que, além da eficácia na proteção individual, também contribui para a prevenção coletiva. Ao tomar a vacina Sabin, o vírus vacinal (que não causa doença) chega ao intestino, estimula a produção de anticorpos e impede que a doença se alastre. Quando temos uma campanha de vacinação, o grande volume de crianças vacinadas ao mesmo tempo favorece a imunidade passiva na natureza.

Vacinação contra a Poliomielite

Público-alvo: crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias

Multivacinação para Atualização de Caderneta de Vacinação

Público-alvo: crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias