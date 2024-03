Crianças dão show de habilidade em Festival de Natação do Clube de Campo de Mogi

Em meio a um fim de semana com instabilidade climática, até o tempo colaborou para o Festival de Natação CCMC, organizado e promovido pelo Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) no último sábado (23/03). Sob a supervisão do coordenador Valter Muratore e mais cinco professores, o festival, que reuniu crianças de 4 a 13 anos em uma celebração de habilidades aquáticas, contou com a participação de 50 jovens nadadores.

O ambiente do complexo aquático foi o palco do evento, onde as crianças de 9 a 13 anos demonstraram suas habilidades na água. Enquanto isso, os pequenos nadadores de 4 a 8 anos encantaram suas famílias com uma apresentação, exibindo os diferentes estilos de nado e mostrando seu progresso na arte da natação.

Para todos os participantes, a recompensa foi mais do que merecida: cada criança recebeu uma medalha de participação. Após as atividades aquáticas, todos se reuniram no varandão para desfrutar de um delicioso piquenique.

Para o professor Valter, o festival celebrou não apenas as conquistas na água, mas também acabou fortalecendo os laços de amizade e camaradagem entre os participantes e suas famílias: “Com o sucesso do Festival de Natação CCMC, fica claro que momentos como este não apenas promovem o esporte e o bem-estar, mas também enriquecem a vida comunitária do Clube de Campo. O evento foi tão bem recebido que muitos pais já estão ansiosos pelo próximo festival, demonstrando o impacto positivo que o festival teve entre os associados do clube”.