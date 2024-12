Criador brasileiro de impressoras flexográficas já expôs pelo mundo

Impressoras flexográficas são o seu ponto-forte

Máquinas utilizadas para fabricação de rótulos adesivos, etiquetas adesivas, embalagens bobinadas em geral, como o plástico que envolve o picolé, são impressões feitas por máquinas gráficas chamadas de impressoras flexográficas. Em Mogi das Cruzes, Danilo Albano, de 35 anos, é considerado um dos suprassumos na área gráfica, como projetista de sistemas gráficos.

Engenheiro mecânico, projeta e constrói equipamentos de flexografia. “90% do mercado, hoje, utiliza um rótulo ou etiqueta colado a um produto, basta ir a qualquer supermercado e verá nas gôndolas que praticamente todo produto tem um adesivo”, revela Danilo.

O engenheiro começou o seu trabalho na área gráfica desde os 14 anos, como auxiliar mecânico em linha de montagem de impressoras flexográficas. Trabalhando como montador, exerceu funções desde a fabricação das peças, soldagem dos chassis dos equipamentos, até se especializar na parte eletrônica. Além disso, ele projeta e monta os painéis elétricos com controladores CNC e com comando em CLP com automação nos sistemas de cada máquina. “Ao decorrer do tempo, fui me aprofundando nos ajustes e melhorias dos equipamentos, o que me levou a começar a projetar máquinas novas e com mais desempenho, mais tecnologia, onde atuo até os dias atuais”, comenta o projetista. “Também, estou desenvolvendo um sistema inovador de impressão, que será patenteado em breve”, enfatiza, pois se trata de uma revolução na forma como é feita o setup dos equipamentos, conseguindo criar um modo de fazer a impressão das etiquetas com mais facilidade, sem a necessidade de ter um operador com muito conhecimento. “Fiz isso pensando na escassez de profissionais na área gráfica atualmente”, conta Danilo.

Com conhecimentos práticos e autodidatas em aplicações de sistemas eletrônicos das máquinas, utiliza princípios geométricos com engenharia aplicada para solucionar os problemas de cada cliente, projetando equipamentos únicos, práticos e com tecnologia exclusiva.

Até os dias de hoje, Danilo já participou de eventos na área gráfica, expondo suas máquinas na ExpoPrint, no Brasil, e na Drupa, evento que ocorre na Europa a cada dois anos, e fabrica mais de 500 equipamentos de grande porte, atendendo países como Portugal, Argentina, Estados Unidos, El Salvador, Bolívia, entre outros. “Atualmente, estou focado na parte de criação e aperfeiçoamento de máquinas gráficas, novos sistemas, novas soluções para o mercado. Tenho amor por essa profissão, amo matemática, amo construir máquinas, gosto tanto que não vejo minha profissão como um trabalho e sim um divertimento”, ressalta.

Como clientes, Danilo já atendeu o grupo Pão de Açúcar, Scarlat, Philips, JBS Frigoríficos e Albea.

Quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho do Danilo, pode assistir ao canal do YouTube: www.youtube.com/@flexomodular8479.

