CRESCER tem quase 500 vagas em cursos gratuitos para empreendedores

O CRESCER da Prefeitura de Mogi das Cruzes tem 493 vagas para sete cursos gratuitos de capacitação técnica, voltados a quem queira ampliar a geração de renda por meio do empreendedorismo, seja montando um negócio próprio ou fortalecendo uma atividade já existente. A novidade é a descentralização: além dos cinco núcleos CRESCER, os cursos serão ministrados em mais dez locais, como associações de bairro e escolas. Assim, no total serão 15 pontos espalhados pela cidade.

Até o dia 5 de junho, os interessados poderão se inscrever nos seguintes cursos: aprenda técnicas de design de sobrancelhas, artesanato, comece a empreender, corte de cabelo, cuidador de idosos, manicure e maquiagem.

Os cursos serão distribuídos nos seguintes bairros: Jardim Piatã I, Jardim Aeroporto III, Botujuru, Vila Moraes, Jundiapeba (dois locais), Vila Mogilar, Novo Horizonte, Taiaçupeba, Quatinga. As cinco unidades do CRESCER (Braz Cubas, Centro, Cezar de Souza, Vila Brasileira e Vila Natal) também vão oferecer vagas.

“Descentralizar os cursos do CRESCER é uma forma de levar estas capacitações para mais pessoas. E além de fornecer o espaço para os cursos, as associações de bairros e as escolas parceiras também nos auxiliam identificando na comunidade as pessoas que podem se beneficiar com estas formações técnicas. É uma excelente oportunidade de qualificação, sem custo e agora, bem pertinho de onde a pessoa mora”, disse o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Claudemir de Menezes.

Duração dos cursos e requisitos

Todos os cursos serão de segunda a sexta-feira e terão 10 aulas de quatro horas cada, totalizando uma carga horária de 40 horas. Apenas o curso “Comece a empreender” será menor, com quatro aulas (de terça a sexta-feira), totalizando carga horária de 16 horas.

Para os cursos de artesanato e maquiagem, os alunos precisam ter no mínimo 16 anos para participar. Para o curso aprenda técnicas de design de sobrancelhas também é preciso ter 16 anos e o Ensino Fundamental completo.

Já para os cursos comece a empreender, corte de cabelo e manicure, é preciso ter no mínimo 18 anos. Para o curso cuidador de idosos também é preciso ter 18 anos e o Ensino Fundamental completo.

Horários e Locais

CRESCER Braz Cubas

Rua Capitão Francisco de Almeida, 47 – Braz Cubas

“Artesanato”

São 25 vagas disponíveis no período da manhã (das 8h às 12h).

CRESCER Centro

Rua Senador Dantas, 326 – Centro

“Maquiagem”

São 25 vagas disponíveis no período da noite (das 18h às 22h).

“Comece a empreender”

São 20 vagas disponíveis no período da manhã (das 8h às 12h).

CRESCER Cezar de Souza

Rua Edmund Gerke, S/N – Jardim Bela Vista

“Aprenda técnicas de design de sobrancelhas”

São 18 vagas disponíveis no período da tarde (das 13h às 17h).

“Comece a empreender”

São 20 vagas disponíveis no período da manhã (das 8h às 12h).

CRESCER Vila Brasileira

Rua Professor João Gualberto Mafra Machado, 221 – Vila Brasileira

“Artesanato”

São 25 vagas disponíveis no período da tarde (das 13h às 17h).

“Maquiagem”

São 25 vagas disponíveis no período da tarde (das 13h às 17h).

CRESCER Vila Natal

Rua Júlio Fernandes da Costa, S/N – Vila Natal

“Corte de cabelo”

São 25 vagas disponíveis no período da tarde (das 13h às 17h).

“Cuidador de idosos”

São 25 vagas disponíveis no período da manhã (das 8h às 12h).

Jardim Piatã I e II

Rua Candido Sales, 11 – Jd. Piatã I

“Cuidador de idosos”

São 25 vagas disponíveis no período da manhã (das 8h às 12h).

Jardim Aeroporto III

Rua Beatriz Medeiros Rodrigues, 43 – Jd. Layr

“Cuidador de idosos”

São 25 vagas disponíveis no período da manhã (das 8h às 12h).

Botujuru – Cempre José Limongi

Avenida Felipe Sawaya, 595 – Vila São Paulo

“Comece a empreender”

São 20 vagas disponíveis no período da noite (das 18h às 22h), de terça a sexta-feira.

Vila Moraes

Rua A, casa 405 – Vila Moraes

“Cuidador de idosos”

São 25 vagas disponíveis no período da noite (das 14h às 18h).

Jundiapeba

Rua Adriano Pereira, 1.219 – Jundiapeba

“Manicure e pedicure”

São 25 vagas disponíveis no período da manhã (das 8h às 12h).

Jundiapeba

Rua Manoel Fernandes, 2.344 – Jundiapeba

“Manicure e pedicure”

São 25 vagas disponíveis no período da tarde (das 14h às 18h).

Vila Mogilar – Pró-Hiper

Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 540

“Artesanato”

São 25 vagas disponíveis no período da manhã (das 8h às 12h).

Novo Horizonte

Rua Maurício José de Oliveira, 756 – Res. Novo Horizonte

“Comece a empreender”

São 20 vagas disponíveis no período da noite (das 18h às 22h), de terça a sexta-feira.

“Manicure e pedicure”

São 25 vagas disponíveis no período da manhã (das 8h às 12h).

Taiaçupeba

Rua Seis de Junho, 377 – Taiaçupeba

“Maquiagem”

São 25 vagas disponíveis no período da manhã (das 8h às 12h).

Quatinga

Rua Antônio Rozendo de Lima, 520 – Quatinga

“Comece a empreender”

São 20 vagas disponíveis no período da manhã (das 8h às 12h), de terça a sexta-feira.

“Manicure e pedicure”

São 25 vagas disponíveis no período da manhã (das 8h às 12h).

Inscrições

As inscrições vão até 05/06 e podem ser feitas por meio deste link.

Caso haja alguma dificuldade, as inscrições podem ser feitas presencialmente nas unidades do CRESCER – consulte aqui os endereços.

As aulas estão previstas para ter início entre 12 e 20 de junho, conforme o curso e o local escolhido – as datas podem sofrer alterações.

Outras informações pelos telefones das unidades do CRESCER:

• CRESCER Braz Cubas – 4798-5729

• CRESCER Centro – 4798-5902

• CRESCER Vila Brasileira – 4721-2423

• CRESCER Vila Natal – 4796-195