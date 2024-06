CRESCER leva cursos do SENAI para cinco unidades mogianas

Ao todo, são 128 vagas para quatro formações



O CRESCER, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Inovação de Mogi das Cruzes, está com inscrições abertas para 128 vagas em quatro cursos.

As quatro formações disponíveis são voltadas para pessoas com interesse em entrar ou reintegrar o mercado de trabalho, na área industrial. A ação tem o intuito de estimular a empregabilidade a partir do acesso a postos de empregos formais.

Os cursos oferecidos são Inspetor de Qualidade, Manutenção Produtiva Total, Metrologia Aplicada à Mecânica e Planejamento e Controle de Produção. Todos em parceria com o SENAI.

Os interessados poderão se inscrever por meio do link (crescer.mogidascruzes.sp.gov.br) até um dia antes do início de cada curso.

As aulas são destinadas a moradores de Mogi das Cruzes e serão realizadas nas unidades do CRESCER no Centro, César de Souza, Vila Natal, Vila Brasileira e Brás Cubas. As vagas serão divididas em sete turmas.

Na unidade de Brás Cubas, serão fornecidos os cursos de Inspetor de Qualidade e Manutenção Produtiva. No Centro e no CRESCER de César de Souza, Metrologia Aplicada à Mecânica será a formação ministrada. Manutenção Produtiva Total e Planejamento e Controle de Produção serão oferecidos na unidade da Vila Brasileira, e Manutenção Produtiva Total será na da Vila Natal.

Os inscritos deverão preencher corretamente os dados, principalmente, os de contato (e-mail e telefone), que serão utilizados pela organização das formações para o envio de informações sobre prazos para a concretização da matrícula e a obtenção da vaga. O horário de atendimento nas unidades do CRESCER para mais informações sobre as aulas será das 8h às 16h30.

