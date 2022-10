Crescer de Mogi abre as inscrições para curso Intensivão Pré-Vestibular

A Prefeitura de Mogi das Cruzes abriu as inscrições para o Intensivão Pré-Vestibular, promovido pelo Crescer. Para participar, o interessado deve ter entre 16 de 24 anos, ser morador de Mogi das Cruzes, estudante ou egresso da rede pública de ensino ou bolsista de escolas particulares. As aulas são gratuitas, ocorrerão aos sábados e estão previstas para começar nesta semana, dia 8 de outubro, na Escola de Empreendedorismo e Inovação, no Centro.

As inscrições podem ser feitas, até o dia 13 de outubro, pelo link mogi.city/crescer-intensivao-vestibular ou presencialmente na unidade do Crescer da Escola de Empreendedorismo e Inovação. Serão disponibilizadas 30 vagas e os participantes serão definidos por ordem de inscrição.

Os participantes terão aulas presenciais aos sábados, em que serão abordadas as matérias Produção de Texto, Sociologia, Filosofia, Matemática, Física, Química, História, Biologia, Geografia, Literatura e Gramática. Serão dez aulas, entre os dias 8 de outubro e 10 de dezembro, das 8h às 17h.

A Escola de Empreendedorismo e Inovação fica na rua Senador Dantas, 326 – Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5902.