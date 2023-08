Crescer abre 292 vagas em cursos de empreendedorismo e iniciação profissional

O Crescer, iniciativa da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, abriu as inscrições para 292 vagas em cursos voltados para o empreendedorismo e iniciação profissional nas unidades do programa. Os interessados poderão se inscrever até o dia 28 de agosto pelo no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZOj_5xmS5rHzEz3gsrJ-JD83zlsv_9772BWo8GcceXmr2RQ/viewform?usp=sf_link. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e o candidato deve atender os requisitos básicos para o curso escolhido (disponíveis no link abaixo).

Os cursos são destinados a moradores de Mogi das Cruzes e acontecerão nas unidades do Crescer em Braz Cubas, Vila Natal, Vila Brasileira, Centro e Cezar de Souza. Cinco cursos são oferecidos em parceria com o Senai, sendo Modelagem de camisa sob medida, Modelagem industrial de camiseta e agasalho, Ferramentas da Qualidade, Leitura e interpretação de desenho técnico mecânico e Power BI.

Esta programação de cursos é voltada para quem deseja ampliar a geração de renda por meio do empreendedorismo, seja a partir do interesse em montar seu próprio negócio, se capacitar tecnicamente num ofício que pode gerar renda ou fortalecer sua atividade já existente. Também atende a pessoas que pretendem entrar ou se reintegrar no mercado de trabalho, estimulando a empregabilidade a partir do acesso a postos de empregos formais.

As aulas serão de segunda a quinta-feira, com exceção de Modelagem de camisa sob medida”, Modelagem industrial de camiseta e agasalho e Leitura e interpretação de desenho técnico mecânico, que acontecerão de segunda a sexta-feira. A formação Ferramentas da Qualidade será às quintas e sextas-feiras. Os alunos participarão de um dia de palestra com um representante do Mogi Conecta / SEBRAE em data a ser definida dentro do período de cada curso. A programação das aulas pode sofrer alterações.

As matrículas serão feitas até o dia 31 de agosto. Os inscritos deverão preencher corretamente os dados, principalmente, os de contato (e-mail e telefone), que serão utilizados pela organização dos cursos para o envio de informações sobre prazos a serem cumpridos para a concretização da matrícula e a obtenção da vaga. O horário de atendimento nas unidades do Crescer sobre os cursos será das 8h às 16h30. Confira a lista completa de cursos e os contatos das unidades na relação abaixo.

Cursos oferecidos

Crescer Braz Cubas (Rua Cap. Francisco de Almeida, 47. Telefone: 4798-5729)

Contabilidade – Básico – 20 vagas

Modelagem de camisa sob medida – 16 vagas

Modelagem industrial de camiseta e agasalho – 16 vagas

Crescer Centro (Rua Senador Dantas, 326. Telefone: 4798-5902)

Ferramentas da qualidade – 20 vagas

Inglês Instrumental: Comunicação Empresarial – 20 vagas

Leitura e interpretação de desenho técnico mecânico – 20 vagas

Pacote Office – Básico – 20 vagas

Pacote Office – Intermediário – 20 vagas

Power BI – 20 vagas

Crescer Cezar de Souza (Rua Edmund Gerke, S/N – Jd. Bela Vista)

Cuidador de Idosos – Intermediário – 20 vagas

Extensão de Cílios – 20 vagas

Crescer Vila Brasileira (Rua João Gualberto Mafra Machado, 221. Telefone: 4721-2423)

Gestão de Vendas – 20 vagas

Técnicas de Conservação e Limpeza Predial – 20 vagas

Crescer Vila Natal (Rua Julio Fernandes da Costa, 200. Telefone: 4796-1954)